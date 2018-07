Deja 15 heridos un choque de autos

Al menos 15 personas, entre ellas varios menores de edad, fueron trasladadas de urgencia a hospitales públicos por un choque múltiple en la colonia Guadalupe, en la Delegación Xochimilco.

Del total de lesionados, siete se encuentran en estado grave; la cifra fue dada a conocer por el Secretario de Seguridad Pública (SSP), Raymundo Collins, en conferencia de prensa.

De acuerdo con los primeros reportes de la Policía, el accidente sucedió en la carretera Xochimilco-Topilejo.

El accidente fue provocado por un camión de refrescos que impactó a una unidad de transporte público. En la camioneta, tipo Urvan, viajaban una decena de personas, aproximadamente a las 12:00 horas.

“Lo embistió un vehículo de transporte de refrescos que se dio a la fuga, dañó un carro más en su huida, fue perseguido por Seguridad Pública y logró ser detenido, es un señor que responde al nombre de Cristian Rodríguez Arieta, de 27 años, ya fue presentado en Xochimilco 2 y tuvimos 15 personas heridas, severamente 7 de ellos, incluyendo niños”, dijo Collins.

Además descartó que el choque haya derivado de alguna falla mecánica por parte del vehículo de carga.

“Fue muy duro y aparentemente no estaba en estado de ebriedad, eso no sabemos, solamente los peritos Todavía en la huida le pegó a un vehículo más, ustedes van a ver a la velocidad a la que viene el camión, no frena en ningún momento, no hace ningún esfuerzo”, expresó.

El conductor del otro vehículo afectado, un Chevrolet Chevy fue trasladado al Ministerio Público a rendir su declaración.

La Procuraduría capitalina abrió una carpeta de investigación bajo la línea de una posible falla en el sistema de frenos del camión.

Por el accidente, siete personas fueron trasladadas por helicópteros del agrupamiento Cóndor al helipuerto de la Cruz Roja en Polanco.

“Hubo momentos en que tuvimos en el lugar tres helicópteros de Cóndores en el mismo momento, afortunadamente, hasta este momento no tenemos noticias de gente que haya fallecido”, abundó el funcionario.