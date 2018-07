Aplauden trayectoria de Damián Alcázar

La lluvia que sorprendió casi dos horas antes de comenzar el homenaje a Damián Alcázar no disminuyó los ánimos de los cerca de 500 asistentes que se dieron cita en el teatro Juárez para celebrar la trayectoria del histrión.

En un homenaje nacional en el marco del Festival Internacional de Cine de Guanajuato, el actor protagonista de cintas como “La Ley de Herodes” recibió el aplauso de las personas, quienes esperaron para ver su cinta “Satanás” con la que se celebró su carrera.

Previo a entrar, Alcázar desfiló por una alfombra roja fuera del recinto, que el personal del festival se afanó en limpiar del agua para que también pasara Tenoch Huerta, quien condujo la ceremonia.

“En gran medida me volví actor por él, ver sus películas me hizo querer ser actor”, contó Huerta antes de entrar a la ceremonia en la que se celebró al histrión.

“Yo me considero un actor latinoamericano porque todos somos un solo pueblo”, destacó Alcázar, que levantó los brazos con sus premios en una expresión de júbilo con la que agradeció el reconocimiento.