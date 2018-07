Alista Will Smith libro

Will Smith cantante y actor, ahora explora una nueva faceta: ¡escritor!

Smith, de 49 años, publicó un video en instagram en el cual anuncia que se unió al autor de libros de autoayuda, Mark Manson, para escribir un libro.

“¡Estoy escribiendo un libro! He tenido años, y años, de cosas y quiero decir que finalmente ¡voy a escribir un libro para todos ustedes!”, declaró la estrella de “En Busca de la Felicidad”.

En el clip, el histrión explica que presentarán el libro a cinco publicistas, pues él cree que es un gran libro.

“¿Te sientes seguro? ¿Sientes como que vamos a poder trascender al arte con este libro?”, le pregunta Smith al autor de “The Subtle Art Of Not Giving A Fuck” (traducido al español como “El Arte Sutil de Que Te Importe un Carajo”).

“He pasado los últimos seis meses con ansiedad, pero hoy me siento bien”, responde Manson.

Según Deadline, el libro será una combinación de las memorias de Smith y texto inspiracional.