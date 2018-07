Sopa de col para bajar 5 kilos en una semana

¡Así sea lo último que haga, ese vestido me cierra! Y me creas o no, es una promesa que cumplí, claro después de haber realizado durante siete días la dieta de la sopa de repollo.

Un plan alimenticio sencillo de seguir, ya que está basado en una receta de sopa de col. ¡Que claro, aquí te comparto!

Ingredientes:

1 col grande

3 a 6 jitomates

3 a 6 cebollas

3 a 9 ramas de apio

2 a 4 pimientos morrones

Preparación:

Corta en rebanadas finas todos los ingrediente, y colocalos en una olla con agua; deja hervir por cinco minutos. ¡Recomendación! Los jitomates pueden ir licuados o, en su defecto sazona tu sopa con un poco de limón o chile.

Menú semanal

Si todavía no te queda claro cómo debes consumir la sopa de repollo para adelgazar, aquí te doy un ejemplo por día:

Lunes: Sopa de col (desayuno, comida y cena), toda la fruta que desees, excepto plátano. Ingiere té sin azúcar, café negro, jugo de arándano o agua.

Martes: Sopa de col (desayuno, comida y cena), consume toda la verdura baja en calorías, menos guisantes o maíz. Una papa al horno con mantequilla.

Miércoles: Sopa de col (desayuno, comida y cena), come toda la fruta y verduras que quieras.

Jueves: Sopa de col (desayuno, comida y cena), plátano (hasta 8) y un vaso de leche deslactosada.

Viernes: Sopa de col (desayuno, comida y cena), 500 gramos de carne de res, pollo pescado y 6 jitomates frescos.

Sábado: Sopa de col (desayuno, comida y cena), 3 filetes de carne y verdura toda la que quieras.

Domingo: Sopa de col (desayuno, comida y cena), 2 tazas de arroz integral, jugo sin azúcar, fruta y verdura sin límite.

¡Precaución! La dieta de la col pertenece a los regímenes alimenticios llamados “relámpago”, lo que significa que la pérdida de grasa es rápida, sin embargo, son muy bajas en minerales y nutrientes, además que, “en el caso de la sopa de col puede elevar los niveles de sodio y nuestra propensión a las flatulencias”, según describe la Mayo Clinic.

Razón por lo que solo debes hacer esta dieta en una ocasión, y asegurandote que tu estado de salud es bueno. Además ante cualquier malestar, dolor de cabeza, náuseas, debes de suspender.

Fuente: Salud 180