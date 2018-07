Relata El Dasa historia de éxito

Para Dasahev López Saavedra, originario de Hermosillo, Sonora, la meta es convertirse en un ícono de la música vernácula en el territorio nacional

Como muchos migrantes, El Dasa se fue de ilegal a buscar el llamado Sueño Americano. Quería triunfar a lo grande como cantante… ¡Y lo consiguió!

Ahora, la meta del originario de Hermosillo, Sonora, es convertirse en un ícono de la música vernácula en el territorio nacional.

“Quiero el sueño mexicano: Triunfar en mi País, que lo que he logrado allá también pueda hacerlo aquí.

“Que se hable de mí en otros países y que se diga que soy un mexicano que representa a México en el mundo, así como lo fue Juan Gabriel y como lo han sido los grandes”, dijo el intérprete en entrevista.

Dasahev López Saavedra (su nombre real) saltó a la fama por ser el chofer al que Vicente Fernández le dio una oportunidad para cantar con él.

Después de ese momento, en noviembre de 2011, el sonorense inició una carrera como solista y entre sus logros están dos nominaciones al Grammy Latino.

“Hemos sido para muchos jóvenes un buen ejemplo y una historia de superación que es real. No tenía papeles, tengo poco que ya pude regresar a México porque ya me dieron mi residencia (en EU).

“Sé qué se siente ser ilegal y no tener seguro. No tenía ni licencia para manejar y era chofer”, agregó El Dasa.

Con tres álbumes de estudio, el artista es el único latino en presentarse ante dos millones de personas en pleno Times Square de Nueva York.

Y lo que desea es que el público sepa que el género regional mexicano no tiene que estar ligado a excesos y temas de narcotráfico.

“No doy un mal ejemplo con nada, eso me da gusto, porque he mantenido una carrera limpia y en la que los niños dicen: ‘Quiero ser como El Dasa’.

“Es una historia desde muy abajo, muy larga y hoy en día sólo quiero seguir avanzando más. Llegarle a más gente”, compartió el joven, de 27 años.

Además de sus éxitos como cantante, El Dasa protagonizó la serie “El Vato”, basada parcialmente en su historia de vida y que estuvo al aire en Estados Unidos por dos temporadas.

“Gracias a Dios no he parado. Desde el día que canté con Vicente Fernández me cambió la vida, nada volvió a ser normal, ya no paré y aquí ando hasta el día de hoy”, expresó el sonorense.

A la distancia, el intérprete de “Mentirosa” y “El Hijo del Desierto” reconoce que ser el conductor y a veces asistente personal de artistas como Juanes, Marco Antonio Solís, Ninel Conde y hasta Jennifer Lopez, fue un gran aprendizaje.

“Tuve una escuela y una universidad, detrás de un volante, que no tuvieron muchos artistas. Vi lo que se hace, lo que se puede pedir y lo que no. Hoy en día que estoy del otro lado, todo eso lo pongo en práctica”, aseguró el artista.