Oficializan salida de Juan Carlos Osorio

Dirigió un total de 52 partidos con 33 victorias, nueve empates y 10 derrotas. Su futuro podría ser en la Premier League, Brasil o en la selección colombiana

La Federación Mexicana de Futbol informó que Juan Carlos Osorio dejó las riendas del Tricolor.

A pesar de que el miércoles pasado Guillermo Cantú, director general deportivo, dijo que la permanencia del cafetalero era un tema que aún no se había decidido, la FMF compartió que el estratega de México en el Mundial de Rusia no quiso mantener su vínculo con la Selección.

“Después de un periodo de reflexión, de profundo análisis y diversas conversaciones entre Juan Carlos Osorio y la Federación Mexicana de Futbol, el Profesor Osorio ha decidido no ser considerado como posible candidato a Director Técnico de la Selección Nacional de México para el ciclo 2018-2022”, expuso la Federación en un comunicado.

Antes de la Copa del Mundo, Juan Carlos Osorio prefirió no renovar su contrato con el Tricolor, mismo que venció después de la justa, pero después del torneo de Rusia dijo que pondría en la balanza la propuesta.

Sin embargo, este viernes se externó la decisión del timonel con el mejor porcentaje de efectividad en los últimos 28 años.

“Agradecemos la entrega, pasión, compromiso y cariño con la que actuó y preparó cada uno de los partidos en los que estuvo al frente de la Selección Nacional de México, además de su franqueza y honestidad en la toma de su decisión de no ser considerado candidato para el siguiente ciclo mundialista”, añade.

El cafetalero dirigió un total de 52 partidos con 33 victorias, 9 empates y 10 derrotas. Su futuro podría ser en la Premier League, Brasil o en la Selección colombiana.

La dirección de comunicación de la Selección Mexicana dio a conocer un mensaje de despedida de Osorio.

“Sirva este mensaje para enviar mi más sincero agradecimiento a la afición mexicana, a la Federación Mexicana de Futbol, a los empleados del Centro de Alto Rendimiento y especialmente a TODOS los jugadores con los que tuve el privilegio de trabajar y compartir durante mi estancia como Director Técnico de la Selección Nacional de México, cargo que desempeñé con compromiso, pasión y orgullo”.

“En nombre mío y de mi cuerpo técnico, muchas gracias a TODOS, por esta única e inigualable experiencia profesional y de vida”.