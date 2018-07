Llaman a prevenir contagio de hepatitis

Aunque hay distintos tipos y es provocada por diferentes causas, la Hepatitis se puede definir en términos generales como una inflamación general del hígado, explicó Victorio García Zamudio, médico internista del Instituto de Seguridad y Servicio Social para los Trabajadores del Estado de Sonora (Isssteson).

Con motivo del Día Mundial contra la Hepatitis, que se conmemora este 28 de julio, el especialista informó que la Hepatitis tipo A es la más común de todas, afecta al ser humano generalmente en la infancia, aunque también se presenta en adultos, puede reconocerse debido a que provoca en la piel un tono amarillento.

Sus síntomas se presentan como malestar general, fiebre, dolor de garganta o abdominal, y se transmite a través de las heces fecales, al consumir alimentos o agua contaminada con el virus.

“Esta Hepatitis es una de las más benignas, dura aproximadamente de dos a tres semanas y desaparece sin dejar huella”, expresó García Zamudio, médico del Isssteson.

Recomendó lavarse bien las manos antes y después de ir al baño, desinfectar el baño frecuentemente y consumir agua limpia (hervirla).

“Por lo contrario, las Hepatitis B y la C son crónicas… una vez que se infecta el paciente puede llegar a ser una Hepatitis crónica y con el tiempo, estoy hablando de 20, 30 años, padecer Cirrosis Hepática”, dijo el especialista.

Dio a conocer que la tipo B puede ser provocada por contacto sexual, pero también por transfusiones sanguíneas de personas infectadas o compartir jeringas durante el consumo de drogas intravenosas.

“La Hepatitis C también es por sangre y muy pocas veces o en contados grupos es por sexo, básicamente es por sangre”, señaló el especialista.

Para prevenir el contagio de Hepatitis B, García Zamudio recomendó el uso del preservativo, mientras que para evitar la C, pidió tener cuidado al momento de tatuarse o ponerse un piercing, acudiendo a sitios autorizados por la Secretaría de Salud.

Aclaró que existen medicamentos, virus u otras situaciones como el dengue, que podrían arrojar en los estudios clínicos un resultado positivo a Hepatitis, por lo que destacó la importancia de acudir a médicos expertos en el tema para realizarse estudios especializados.

Explicó que la Hepatitis C es curable y que para la tipo B existe una vacuna que previene la enfermedad, misma que se aplica en hospitales públicos.