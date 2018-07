Está el cine mexicano un muy buen momento: Jesús “El Choby” Ochoa

El dirigente de la ANDA, oriundo de Sonora, asegura que con los recientes cambios políticos en México, la cinematografía se puede consolidar de nuevo

El cine mexicano podría entrar a una gran etapa de solidez que lo podría catapultar a otros niveles si se alinea con los recientes cambios políticos en México, aseguró el actor Jesús Ochoa.

“De alguna manera no estamos lejos de la segunda época de oro del cine mexicano”, señaló Ochoa, quien consideró que eso podría pasar “antes que después”, pues nadie sabe los caminos que está forjando el mundo.

“Lo que ha hecho Eugenio Derbez en Hollywood es algo notable. Yo lo considero como un bracero de lujo que llegó a este País y que logró trascender gracias a su entrega y dedicación, y que todo en su carrera se conjuntó”, dijo.

“De hecho, eso es lo que está pasando con muchos actores y realizadores que han trascendido en ese competido mercado, aunque como mexicano el ideal sería que nadie saliera del país y que desde México sea contratado por gusto y no por necesidad”, aseveró Ochoa.

Consideró que tras el triunfo de Andrés Manuel López Obrador, el pasado 1 de julio en las elecciones presidenciales de México, los mexicanos se deberían juntar para apoyar al País.

Sobre su participación en “Hombre al Agua”, Ochoa comentó que fue gracias a una invitación del mismo Derbez, con quien ya ha trabajado en otras películas como “No Se Aceptan Devoluciones”.

Estas dos cintas se ubican entre las más taquilleras en la historia del cine mexicano.

“Cada que nos vemos con Derbez nos damos un gran abrazo. Me da gusto por lo bien que le ha ido. Yéndole bien a él nos va bien a todos”, agregó.

“Lo que está pasando en Hollywood es de mucho orgullo. Es de alguna manera una reconquista, porque el anglo en Estados Unidos se está quedando a ver la pantalla en su casa, ya no está yendo tanto al cine, el que va es el afro, el latino, mucho (más) el mexicano”, destacó.

“Hollywood ya está pensando más en esa gente como (…) negocio de cine. Al mexicano con que le toques el corazón ahí está en las salas y responde por ser un aficionado de hueso colorado del cine”, anotó.