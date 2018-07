Critican a “Canelo” Álvarez por presumir tatuaje en inglés

Saúl “Canelo” ‘Álvarez subió a Instagram una foto de su nuevo tatuaje en la espalda, donde se aprecia un mensaje, pero en idioma inglés, motivo que los internautas aprovecharon para cuestionarle la elección del idioma, pues no les gustó del todo debido a su origen latino.

“Destiny is not a matter of change. It’s a matter of choice life is hard but never give up. Keep of fighting & always believe in yourself to achieve your dreams (El destino no es una cuestión de cambio. Es una cuestión de elección, la vida es difícil, pero nunca te rindas. Sigue luchando y siempre cree en ti mismo para lograr tus sueños)”, escribió en su piel el famoso boxeador mostrando su torso de lado izquierdo.

“Muy bonito el mensaje y muy cierto Canelo! Pero eso si pienso que pudiste haber hecho ese tatuaje en español y no en inglés. Pero si muy bonito mensaje”, “Ahora que se lo escriba en la otra parte de la espalda, pero en español ”, “Pero por qué en inglés si él ni inglés habla, se lo hubiera puesto en español. Imagínense a Mike Tyson poniéndose un tatuaje en español”, “Y después que saqué el diccionario que tal que se le olvide lo que dice porque está en inglés”, “Payaso, ¿porque en inglés??”, comentaron algunos fans.

Fuente: SDP noticias