Ayuda policía vial en un parto

Un elemento de la Policía Vial de Aguascalientes auxilió a una mujer a dar a luz a bordo de un taxi.

Fue el chófer del taxi, Salvador Francisco Hernández Gutiérrez, quien le pidió ayuda al policía, dado que su pasajera se encontraba en labor de parto.

“Yo recogí a la señora del Crena, la traía por todo el bulevar Águila, di vuelta en Villa Asunción, me paré porque a la señora ya se le había roto la fuente, me paré, le pedí apoyo al señor oficial de la patrulla 124B2 y ya, me apoyó y fue cuando nació el bebé”, expresó el taxista.

El policía Rubén Márquez bajó de su unidad para para ayudar a la mujer.

“La recostamos sobre el asiento, le pusimos un respaldo atrás, sacamos cobijitas para prepararnos para recibir al bebé y en ese momento veo que empieza a nacer. Lo recibo y empiezo a ayudar a lo que es la extracción del menor, veo que tiene enredado el cordón y empiezo a sacárselo. Lo pongo boca abajo para que el niño escupiera si trajera algo, en ese momento empieza a llorar el bebé, empiezo a sentir los latidos de su corazón en la mano y empezamos a sacar más cosas para cubrirlo y cubrir a la señora”, narró el policía vial.

Paramédicos trasladaron a Sandra Moreira del Río, de 33 años, y a su hijo al Hospital de la Mujer.

Posteriormente el policía vial localizó al padre del bebé, a quien llevó al Hospital de la Mujer para reunirlo con su esposa.