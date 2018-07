Pide Villanueva prisión domiciliaria

El ex gobernador de Quintana Roo tiene diagnosticadas cerca de 10 enfermedades pulmonares, cardiacas y respiratorias

El ex gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, solicitó a través de sus abogados la prisión domiciliaria para cumplir los 12 años que le restan de condena.

En entrevista con medios locales, Agustín Bello Hernández, coordinador de la defensa de Villanueva, aseveró que colabora con el despacho de Marco del Toro, abogado de la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo, para obtener la sustitución de pena.

A su vez, el abogado Enrique Abdón Navarrete explicó que el ex mandatario, quien cumplió 70 años de edad el 2 de julio pasado, tiene el derecho a solicitar la prisión domiciliaria.

“En 90 por ciento estamos seguros que nos tienen que conceder el incidente toda vez que le ingeniero Mario Villanueva ya presenta problemas de salud”, señaló.

“Vamos a presentar dictámenes periciales, tanto de médicos forenses como psicólogos, de los cuales determinan grado evolutivo de las enfermedades que padece crónico degenerativas”.

El litigante afirmó que el ex priista tiene diagnosticadas cerca de 10 enfermedades pulmonares, cardiacas y respiratorias, debido a que no fue debidamente atendido en los centros de reclusión en los que ha estado en los últimos 17 años.

Hace un mes, Villanueva fue trasladado del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Chetumal a una clínica privada de la misma ciudad para estar en observación médica, donde permanece hasta hoy.

El quintanarroense, quien gobernó la Entidad entre 1993 y 1999, fue detenido el 24 de mayo de 2001 y sentenciado en el 2008 a 28 años y nueve meses de cárcel por lavado de dinero y delitos contra la salud.