Muere niña deshidratada en una camioneta en Los Mochis

Una niña de dos años murió de deshidratación dentro de una camioneta en la ciudad de Los Mochis, Ahome, Sinaloa.

La niña, de nombre Delany, se quedó dentro de la camioneta durante dos horas.

Sus padres aseguraron que una de sus abuelas estaba a cargo de cuidarla, pero que la última cosa que supieron es que estaba jugando con otros niños en el fraccionamiento Cañaveral.

El reporte de la Secretaría de Seguridad Pública de Ahome estableció que a la niña estuvo jugando, pero que después de dos horas de no saber de ella se reportó a la dependencia como desaparecida.

A partir de ese momento, dijeron las autoridades, se inició una búsqueda.

Los elementos de la Policía Municipal encontraron a la niña inconsciente dentro de una camioneta, pero aún se desconoce cómo ingresó ahí.

Los policías la trasladaron a una clínica particular cercana para que recibiera atención médica, pero ésta ya no presentaba signos vitales.

Tras una revisión, el Médico Bruno Camacho Mercado, quien la atendió, declaró que la niña falleció de un paro cardiaco por deshidratación provocada por el calor.

Ello ocurrió durante una onda de calor que ha provocado temperaturas con sensación térmica superior a los 40 grados centígrados.

Por esos registros, la Coordinación Nacional de Protección Civil declaró hoy una declaratoria de emergencia extraordinaria para Ahome, Angostura, Guasave, Navolato, Culiacán, Elota, San Ignacio, Mazatlán, Rosario, Escuinapa, Choix, El Fuerte y Badiraguato.

Esos mismos municipios mantienen un estatus de sequía severa debido a la falta de lluvias, según reportó la Secretaría de Gobernación.

Hasta el momento, este es el único caso en el que una persona muere por una situación similar en Sinaloa, sin embargo, la Fiscalía General del Estado estableció que esperará un dictamen forense y una investigación para descartar responsabilidades.

Este jueves fue sepultada la menor en Los Mochis, en una ceremonia en la que los padres solicitaron que no se tuviera acceso a medios de comunicación.