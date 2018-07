México Sub-21 no puede con Haití y consuma enorme fracaso en Barranquilla 2018

La Selección Mexicana Sub-21 consumó uno de los fracasos más grandes en la historia del futbol mexicano, pues quedó eliminada sin una sola victoria en fase de grupos de los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018.

México se enfrentó a Haití en el último duelo de la fase de grupos, partido al que a pesar de caer en los dos primeros llegaba con posibilidades de avanzar a las semifinales siempre y cuando derrotaran al cuadro haitiano.

Y así lo comenzaron haciendo al minuto 11, cuando tras un pase largo, Eduardo Aguirre aprovechó una pésima salida del portero rival para definir y abrir el marcador en el Romelio Martínez.

Sin embargo, a diez minutos del descanso, la defensa mexicana cometió un terrible error que le costó una pena máxima, la cual fue convertida por Ronaldo Damus, quien así puso el 1-1 parcial.

México intentó por todas las vías conseguir el tanto de la victoria; sin embargo, los intentos fueron estériles y el equipo dirigido por Marco Antonio Ruiz terminó empatando para quedar eliminados de la competencia.

El Tri sumó una sola unidad, mientras que Haití avanzó a las semifinales con cuatro puntos por los nueve de Venezuela que avanzó como líder del sector.

No cabe duda de que este es un fracaso monumental que bien puede compararse con el 7-0 ante Chile, pues el equipo mexicano buscaba refrendar el título de hace cuatro años; sin embargo, no faltarán las excusas por parte de los directivos, pues varios de los jugadores contemplados para jugar este torneo no fueron prestados por sus respectivos clubes.

