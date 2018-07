Llaman a comer sano para evitar mala digestión

Una mala digestión ocasiona daños a la salud, que van desde problemas leves a serias enfermedades, pero pueden evitarse con una sana alimentación y vida activa, indicó Manuel Carvajal Burruel, Director General de Servicios de Salud a la Persona.

Para lograr una buena digestión y salud, dijo, se recomienda comer cinco veces al día, pero no en forma abundante, evitar las comidas rápidas y procurar un ambiente tranquilo a la hora de ingerir los alimentos, así como limitar el café y el alcohol.

Añadió que para no tener una mala digestión se deben evitar los alimentos como el pepino, frijoles o repollo; consumir agua; sustituir el vinagre por limón; reducir el consumo de carne de cerdo; remojar leguminosas, por lo menos ocho horas antes de prepararlas; masticar lenta y adecuadamente; así como cenar temprano, por lo menos dos horas antes de dormir.

“El proceso digestivo debe producirse rápido y eficazmente, de manera que el organismo se nutra, pero si la digestión es lenta, los alimentos no digeridos se fermentan y se produce putrefacción en los nutrientes y no se absorben, provocando malestar físico”, explicó el funcionario estatal.

Una deficiente digestión puede también provocar reflujo, sensación de ardor en pecho y garganta, acidez e irritación de estómago, gases, diarreas, estreñimiento y en casos extremos cáncer de colon, agregó, por ello la importancia de cuidarse para estar bien nutridos.

El reflujo gastroesofágico, que no es otra cosa más que la sensación de ardor en pecho y garganta, así como la acidez estomacal, y se puede evitar dejando de consumir alcohol, ajo, cebolla, chocolate, cítricos, café, pimienta, tomate y sus derivados, alimentos muy calientes o fríos, así como los que tengan alto contenido en grasas.

El abultamiento del vientre por gases acumulados en el tubo digestivo, llamado científicamente meteorismo, señaló, es otra de las alteraciones ocasionadas por la mala digestión, y cuando esto va acompañado por estreñimiento, se recomienda aumentar la cantidad de fibra en la dieta, así como ingesta abundante de líquidos (agua), consumo de fruta, legumbres y verduras, y hacer ejercicio.

“Algunos síntomas de la mala digestión son dolor en el centro del pecho, ardor, sabor ácido en la boca, náuseas, eructos, reflujo y deficiencias nutritivas; ante ello se debe acudir con un especialista”, finalizó Carvajal Burruel.