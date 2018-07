Descartan nueva temporada de “Luis Miguel”

Carla González, presidenta de desarrollo en la productora Gato Grande, pidió desmentir a supuestos productores que han afirmado que ya hay una segunda temporada

Aunque Luis Miguel, la serie causó sensación y su final quedó abierto para la realización de una segunda temporada, la productora ejecutiva asegura que las notas que han circulado en internet son rumores.

Carla González, presidenta de desarrollo en la productora Gato Grande, pidió desmentir a supuestos productores que han afirmado en redes sociales que ya hay una segunda temporada.

“Hay productores por ahí y hay notas que han salido sobre una segunda temporada que no está bien fundamentadas”, dijo la mexicana Carla González, productora ejecutiva de la serie de Telemundo y Netflix.

“Si no lo escuchan de la plataforma que transmitiría la segunda temporada o de Gato Grande, esas notas no son ciertas”.

Asimismo, González, quien tuvo un cameo en el capítulo 12, agradeció ser parte de un proyecto de Hollywood (al tratarse de una coproducción con MGM) como representante de las mujeres latinas en la industria.

“Te puedo decir que soy la primera mujer mexicana ahí adentro”, dijo. “Todos los días me enfrento con ciertas barreras y también es real que nuestro medio, en la industria de la filmación, es mayormente dominado por el género masculino y sobre todo en altos mandos. Pero tampoco contrataría a alguien por el solo hecho de ser mujer”, agregó.

“Una cosa que he aprendido es que lo que debe de hablar por sí mismo es el trabajo de una persona y me he esforzado muchísimo a que mi trabajo hable por sí solo para que mi género no importe, pero con el mismo criterio también contrato a la gente”.