VIDEO: Yanet García habla del fin de su noviazgo

Teníamos la esperanza de que se tratara de una broma; sin embargo, la realidad es la que ya conocemos: Douglas Martin prefiere jugar videojuegos antes que seguir adelante con su noviazgo con Yanet García pues “no tiene tiempo”.

A través del programa HOY, “la chica sexy del clima” habló de la ruptura: “Me siento tranquila, obviamente fue algo que no me esperaba, soy ser humano, hubo dolor, todavía estoy ahí con días difíciles, pero estoy tranquila porque fue una relación muy bonita, vivimos experiencias maravillosas, crecimos juntos, aprendimos tantas cosas que yo creo que lo más importante en esta vida es ser tu misma, vivir, disfrutar y que Dios haga su trabajo… Estoy tranquila, estoy en paz y me quedó con lo bueno de la relación”.

Confirmó que la distancia fue causa del rompimiento: “Los dos tenemos sueños muy grandes, estábamos a una relación a distancia, es muy difícil”.

Informó que previo al video en el que Douglas anuncia la ruptura, ambos conversaron vía Skype; no obstante, él no le dijo sobre el clip:

“Creo que no fue a lo mejor la manera, me hubiera gustado que lo hubiéramos hecho juntos para explicarles a nuestra gente la situación en la que estamos viviendo, que tenemos tiempos difíciles, la distancia nos está afectando, yo tengo mi trabajo, mis compromisos, mis proyectos, mis sueños también, entonces es difícil, pero dada esta distancia él decidió hacerlo solo y bueno, pues lo respeto bastante”.

Finalmente, Yanet no se cierra a una reconciliación pero tampoco se aferra a la idea.

Fuente: SDP noticias