Esta tecla ya casi no se usa y pocos saben para qué sirve

El tiempo pasa…

Si estás leyendo esto en la pantalla de tu computadora de escritorio, entonces en este momento tienes un pedazo de historia, un legado de los años 70 que probablemente no has advertido del todo y tal vez pocas veces (o ninguna) has usado.

Es una tecla en tu teclado convencional. Si has usado PC desde hace más de 20 años, seguro la has notado.

Me refiero a la tecla Scroll Lock, ubicada en la parte superior derecha del teclado, junto a las teclas “Imprimir Pantalla” y “Pausa”.

Si tienes una laptop o teclado diseñado para otros usos (gaming por ejemplo) es probable que ya no tengas esa tecla.

¿PARA QUÉ SIRVE?

La tecla proviene del teclado original de computadoras IBM. Su uso primario era para cambiar el uso de las teclas de flechas.

Si Scroll Lock estaba encendido, al presionar las flechas movías el contenido completo de la página. Si estaba apagado, con las flechas desplazabas el cursor.

Un buen ejemplo de su uso está en programas de hojas de cálculo. Si Scroll Lock está encendido, mueves la hoja completa, pero si está apagado, mueves el cursor entre las celdas.

El uso de Scroll Lock se extiende de diferentes maneras a través de distintos sistemas operativos.

En Linux, por ejemplo, sirve para congelar y descongelar el “output”; es decir, si activas la tecla y redactas texto, nada de lo que escribas se verá en pantalla, pero en cuanto lo desactives, todo lo que escribiste aparecerá en el mismo instante.

Otros usos son “debug”, “copiar/pegar” y diagnósticos de arranque del sistema operativo.

¿POR QUÉ POCOS LA USAN?

La tecnología “avanza”. Recursos que eran básicos en hardware y software de hace 10 o 20 años, hoy son obsoletos.

Las funciones de la tecla Scroll Lock fueron reemplazadas por otro hardware, o simplemente se volvieron innecesarias.

Si tu teclado aún cuenta con esa tecla, dale el uso debido, o al menos vela con un poco más de cariño. Tus antepasados la usaron y después olvidaron para qué servía.