Necesario aplicar “mano dura” a los concesionarios del transporte urbano de camiones

Es necesario aplicar “mano dura” a los concesionarios del transporte público de camiones urbanos que no encienden el aire acondicionado, cuando se registran temperaturas arriba de los 45 grados centígrados a la sombra. Más de la mitad de los autobuses, para evitar mayor consumo de combustible, no prender la refrigeración y, otros camiones, de plano no cuenta con el aparato, porque se descompuso y nunca lo arreglaron y por diversos motivos y pretextos.

Los usuarios durante el trayecto del viaje se van echando aire con lo que pueden; Hermosillo es una ciudad que ha crecido mucho y los traslados duran hasta una hora, tiempo más que suficiente para que una persona se deshidrate, más si es un adulto mayor, niños y bebés. La dirección del transporte debe de exigir a los concesionarios y choferes a encender el aire por el bien de las personas que a diario utilizan este sistema de transporte. Además, para bien de ellos mismos.

Este es un problema que se da año con año, y en “dimes y diretes” pasa la temperada de calor y las autoridades se olvidan del asunto. No sé que planes tenga el Gobierno del Estado, lo cierto es que los dueños de los camiones no hacen caso y “les vale” la salud de los usuarios, que son los que les dan de comer y vivir con comodidades, con refrigeración en sus residencias y vehículos. Lo menos que deberían de hacer los concesionarios, prestar un buen servicio a los miles de personas.

No sé en qué base se sostienen los transportistas para hacer caso omiso a las autoridades, porque ningún gobierno en los últimos sexenios ha podido con ellos. El último incremento de tarifas se otorgó condicionado a que encenderían la refrigeración en los camiones durante la temporada de calor, que son casi 10 meses del año, pero ni en los meses más fuertes temperaturas, como las actuales de 47 grados centígrados a la sombra, cumplen con el compromiso contraído.

Vale más prevenir que lamentar en esta temporada de lluvias y tormentas eléctricas

Ojalá se preparen las autoridades de Sonora para atender como debe de ser a los habitantes de esta árida tierra que registra temperaturas arriba de los 40 grados centígrados a la sombra. Asimismo, con las posibles tormentas eléctricas y lluvias pronosticadas para los próximos días. La gente debe de tomar en cuenta los comunicados de Protección Civil, porque más vale prevenir que lamentar. Tanto las autoridades como la ciudadanía deben de tomar las precauciones necesarias.

No nada más hay que informar de los pronósticos del tiempo, sino actuar para evitar posibles desgracias. Las autoridades estatales y municipales – me supongo- ya tomaron las medidas para evitar desgracias materiales y humanas. Hermosillo es una ciudad que con una llovizna se inunda, debido a que los sistemas de drenajes son obsoletos. La última vez que se atendió este problema en general, fue en la administración del exgobernador Manlio Fabio Beltrones Rivera.

La empresa paraestatal, Comisión Federal de Electricidad (CFE), no garantiza nada y las autoridades estatales han señalado que hay que estar prevenidos para los apagones que inician con el primer relámpago. Tener linternas con baterías bien cargadas, velas y veladoras, para no quedarse a oscuras. También, abanicos de mano para echarse aire, principalmente a los niños. Al momento de escribir estas líneas, 21:00 horas, todavía no empezaba a llover en Hermosillo.

Para este jueves y viernes se pronostican lluvias y menos calor, pero mucha humedad. Ojalá que todos nos pongamos “las pilas” y le hagamos caso a las autoridades de Protección Civil. Los pronósticos vale más creerlos que dudarlo, porque esta es la diferencia entre vivir o morir. Nada nos cuesta estar al pendiente de los comunicados de las autoridades, tanto en radio, televisión, prensa, internet y redes sociales.

Brindará Comisión de Vivienda certeza jurídica a 300 familias de Caborca: Ely Sallard

Más de 300 familias de la colonia Cerro Prieto de Caborca, se verán beneficiadas con la escrituración de su vivienda para obtener certeza jurídica del lugar donde viven, informó la directora general de la Comisión de Vivienda del Estado de Sonora (Coves), Ely Sallard Hernández. Indicó que la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano ha instruido a iniciar de inmediato con la primera etapa del programa de escrituración, en coordinación con el Ayuntamiento local.

“La Gobernadora Pavlovich es siempre sensible con los temas de vivienda y es por ello que nos ha instruido a dar respuesta a estas familias de Caborca para que tengan pronto las escrituras que los avale como legítimos dueños de su hogar”, expuso Sallard Hernández.

En reunión con el secretario del Ayuntamiento de Caborca, Rubén Darío Salcido Monreal, dijo que en una primera etapa se iniciarán los trámites de escrituración y recepción de documentos de las familias interesadas, en las oficinas de Desarrollo Social del Municipio.

Ante la respuesta por parte de la Comisión de Vivienda del Estado para iniciar el proceso de escrituración, Salcido Monreal a nombre de la presidenta municipal Claudia Yaneth García Gómez, agradeció a la Gobernadora Claudia Pavlovich por estas acciones que beneficiarán a más de 300 familias de la colonia Cerro Prieto sección 3.

La titular de la COVES puntualizó que para estas familias el contar con título de propiedad que les brindará certeza jurídica, les permitirá también acceder a otros programas para elevar su calidad de vida. “Es muy importante que estas familias tengan la tranquilidad que esa casa en la que viven es suya y es un patrimonio para los hijos, es algo que nadie les puede quitar y deben valorarlo como algo muy especial”, manifestó Sallard Hernández.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.