Advierten autoridades sobre “productos milagro”

Un llamado a no consumir “productos milagro” para adelgazar, embellecer o tratar enfermedades degenerativas, debido a que representan un riesgo para la salud de quien los consume, hizo Lorena Robles Ruiz.

Especialistas de la Comisionada Estatal de Protección Contra Riesgos Sanitarios (Coesprisson), de la Secretaría de Salud, advirtió que en el periodo vacacional incrementa la oferta de estos productos porque hay personas que pretenden bajar en días el peso que acumularon en un año.

“No se tiene recetas mágicas para bajar de peso en un periodo corto de tiempo, pues la pérdida de peso se logra solamente con ejercicios y una dieta balanceada”, explicó Robles Ruíz.

Agregó que la utilización de fármacos “reductores” puede provocar efectos secundarios negativos e irreversibles, tales como el incremento de colesterol y triglicéridos, y en casos más severos infartos.

Además, indicó, este tipo de productos deben consumirse bajo prescripción médica porque sólo funcionan en personas sin antecedentes de enfermedades hereditarias o crónico-degenerativas.

Los productos “milagro” se encuentran en la línea entre un suplemento alimenticio y un medicamento, explicó la funcionaria estatal, ya que el primero no puede curar, aliviar o tratar alguna enfermedad y la medicina sí, luego de que pasó por un protocolo de investigación.

“Un suplemento alimenticio únicamente es un producto que contiene vitaminas y minerales, puede incluir extractos de fruta o hierva, pero en ocasiones para vender más, en su publicidad prometen propiedades que no tiene, ahí es cuando se le conoce como producto milagro”, puntualizó.

El suplemento no debe representar ningún riesgo a la salud, señaló, y puede ser recomendado por un médico con el fin de complementar algo que hace falta en la dieta, y adquirirse en punto de venta o una farmacia.

La obesidad y sobrepeso son un problema de salud y no algo meramente estético, por lo que se deben tratar como una enfermedad por profesionales de la salud, añadió Robles Ruíz.

Además, dijo, si tiene alguna duda sobre algún producto o quiere poner una queja, puede llamar a Coesprisson, a los teléfonos 212 60 93, 212 21 35 y lada sin costo al 01 800 4 RIESGO (74 37 46).