Gary Sánchez a los Yanquis

El dominicano Gary Sánchez falló en un par de jugadas clave, Jake Bauers pegó un jonrón de tres carreras y anotó con un ingenioso corrido de bases, y los Rays de Tampa Bay vencieron el lunes 7-6 a los Yanquis de Nueva York.

Los Yanquis llenaron las bases contra el venezolano José Alvarado con un out en la novena, cuando Brett Gardner dio sencillo, Aaron Judge recibió base por bolas y Giancarlo Stanton fue caminado de manera intencional. Luego de que Aaron Hicks bateó para forzar el segundo out en el plato, vino el error más grande de Gary que sentenció el partido.

Sánchez sacó rola al cuadro, en una jugada en la que Hicks venció la jugada en segunda, pero el receptor de los Yanquis fue puesto out en primera tras solamente trotar la mayor parte del camino hacia la base y el juego terminó.

Bauers puso la pizarra 4-1 con su sexto cuadrangular en la quinta entrada. Tampa Bay se adelantó 1-0 en la primera cuando Bauers disparó un doble con dos outs y anotó agresivamente desde segunda en el décimo pasbol de Sánchez.

El receptor y el también dominicano Luis Severino cruzaron sus señales, lo que dio origen al pasbol. Sánchez fue por la pelota lentamente mientras rebotaba en territorio de foul, lo que dio a Bauers tiempo para anotar desde segunda.

Severino (14-3) permitió siete carreras –su mayor cantidad de la temporada– y 11 hits en poco más de cinco innings. Ponchó a ocho para llegar a 504 en su carrera, uniéndose a Al Downing (644) y Lefty Gómez (511) como los únicos lanzadores de los Yanquis con 500 ponches antes de cumplir 25 años.

Matt Andriese (3-4), el segundo de siete lanzadores en un día de bullpen para los Rays, permitió dos carreras sucias en tres episodios y dos tercios.

Por los Yanquis, los dominicanos Sánchez de 5-1 con una producida y Miguel Andújar de 4-2 con una impulsada.

Por los Rays, el dominicano Willy Adames de 4-1 con una anotada. El venezolano Jesús Sucre de 4-1 con una impulsada.