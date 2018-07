Exhortan a preparar alimentos con higiene

Con el aumento de la temperatura se eleva el riesgo de padecer enfermedades diarreicas, por lo que es importante mantener las medidas higiénicas al preparar y consumir los alimentos, recalcó Gerardo Álvarez Hernández.

El director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades señaló que este tipo de enfermedades son la segunda causa de atención en las unidades médicas del sector salud, que pueden ser provocadas por diversos microorganismos, como bacterias, virus o parásitos.

La diarrea es un una defensa del organismo ante la enfermedad producida por un agente agresor, explicó, que produce evacuaciones líquidas en un número mayor al patrón habitual, en general más de tres en 24 horas.

“Otros factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad son la desnutrición, bajo peso al nacimiento, esquema de vacunación incompleto, deficiencia de Vitamina A y contaminación fecal de agua y alimentos”, señaló.

Las recomendaciones para evitarlas, dijo, son: lavarse las manos antes de comer y al momento de preparar los alimentos, desinfectar frutas y verduras, cocer muy bien los alimentos y no consumir productos marinos crudos.

También es recomendable hervir el agua, clorarla o desinfectarla, no comer alimentos en la calle y lavarse las manos después de ir al baño.

Agregó que en el transcurso de la diarrea se recomienda no automedicarse; ingerir abundantes líquidos para evitar deshidratación, sobre todo suero oral; y acudir con el médico.

“Durante la diarrea se recomienda también evitar los jugos de fruta, ya que la fructosa y el sorbitol pueden atraer agua al intestino y puede producirla, evitar la leche y los helados en personas intolerantes a la lactosa y evitar el café, ya que a algunas personas toman varias tazas de café al día puede provocarle este malestar”, comentó.

Por otra parte, apuntó, los manipuladores de alimentos deben mantener las uñas cortas y limpias, no utilizar anillos mientras se cocina, lavar bien las frutas y verduras, evitar el uso de alimentos vencidos o de dudosa calidad y protegerlos de moscas y cucarachas.