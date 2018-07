Exhibirán “Roma” de Alfonso Cuarón en Festival de Toronto

El festival, en su edición 43, se llevará a cabo del 6 al 16 de septiembre

“Roma”, de Alfonso Cuarón, se exhibirá este año en el Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) como parte de la sección de presentaciones especiales.

La película, filmada el año pasado en México, cuenta la historia de una familia de clase media a lo largo de un año en la década de los 70.

Aún no se han dado a conocer las fechas de las proyecciones ni del talento de la cinta que acudirá a presentarla.

El filme será distribuido alrededor del mundo por Netflix.

Otras películas que tendrán proyecciones en Toronto son “Todos lo Saben”, de Asghar Farhadi, y “A Star is Born”, debut como director de Bradley Cooper.

“Beautiful Boy”, con Timothée Chalamet y Steve Carell, tendrá su estreno mundial en el festival canadiense, una plataforma de lanzamiento para la temporada de premios de Hollywood.

Otras premieres incluyen “The Front Runner”, con Hugh Jackman como el ex candidato presidencial estadounidense Gary Hart; “Life Itself” del creador de This Is Us Dan Fogelman, y “Widows” de Steve McQueen.

El anuncio, hecho a través de un comunicado de prensa, se había sido postergado debido a un tiroteo en un supermercado en Toronto que dejó dos personas muertas este domingo.

El festival, en su edición 43, se llevará a cabo del 6 al 16 de septiembre.