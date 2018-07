Este hincha mexicano encontró al amor de su vida en Rusia y ya queremos llorar

La historia de amor entre un mexicano y una rusa ha conmovido a miles de usuarios de Facebook que con emoción leyeron el post de Miguel Minoru, un compatriota que conoció a su novia el primer día que llegó a Rusia para celebrar el Mundial.

El joven le pidió orientación para llegar a una calle y ella le dijo que lo acompañaría, pero nunca pensó que para toda la vida. “No hubo día que no nos viéramos o habláramos. Es difícil de explicar, sólo me enamoré”, cuenta el chico.

Cristina es una voluntaria de la FIFA de 23 años y ahora está comprometida con Miguel, quien volvió para entregarle el anillo de compromiso porque dice, tiene lo que siempre buscó.

“Empezó a hacer planas en español en su cuaderno para aprender el idioma por mí. La forma en la que me ve, lo honesta que es. Me dijo que es difícil ver a alguien de tes morena por allá, eso también les atrae. Buscaba una persona que me ayudara a crecer, que se interesara en ser mejor cada día”, explica.

