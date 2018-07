Circulan en Sonora vehículos de procedencia extranjera de lujo con placas de las “fafas”

De plano muchos de los propietarios de vehículos extranjeros se burlan de las autoridades, al conducir por las calles de Hermosillo autos de lujo como BMW, Mercedes Benz, Cadillac, honda, entre otros, de modelo reciente. La legalización que podría darse será para vehículos de trabajo y de modelo atrasado de cuando menos 10 años. El Gobierno federal debe de actuar, porque esto huele a contrabando. También el Gobierno estatal tiene algo de responsabilidad en este asunto.

No tengo idea de cuántos vehículos de procedencia extranjeros circulen en Sonora, pero a cómo se ven Hermosillo, a lo mejor ya superan en número a los nacionales. Lo que se me hace muy raro es que los dueños de las agencias distribuidoras de autos nuevos y seminuevos, no presionen a los gobiernos para que frenen el contrabando de miles de unidades que se están introduciendo al país en forma ilegal. Ahora, ¿qué pasará en los próximos meses con tanto carro “chueco?

El excandidato a la Presidencia de la República de la coalición “Todos por México”, José Antonio Meade Kuribreña, perdió la elección, y era el que había prometido al pueblo de México la legalización de autos “chocolates”. La candidata al Senado de la República, Sylvana Beltrones Sánchez, que a partir del mes de septiembre ocupará el cargo público, también selló ese compromiso de campaña, todo dependerá de ella para hacer de esta promesa una realidad.

El contrabando de vehículos extranjeros se ha convertido en un gran negocio para muchos, entre ellos los agentes federales que laboran en la línea fronteriza y, por supuesto, de sus jefes, que también se llevan su parte. Los policías estales y municipales también están dentro de estos operativos al recibir sus buenas “propinas” para que no les quiten sus carros a los propietarios. Los dueños de los vehículos no son los contrabandistas, estos los compran en los corralones.

No hay que confundir, los contrabandistas introducen las unidades a bordo de tráilers, con capacidad de hasta 10 o 15 vehículos, que son descargados en los diferentes centros de venta de autos de procedencia extranjera. Algunos legalizan las unidades al cruzar la frontera, de una antigüedad de 10 años, pero la gran mayorá no. Hermosillo se ha convertido en una buena plaza de venta de autos extranjeros. Como el “Moro de Cumpas”, vienen gentes de todas partes.

Los contrabandistas “legalizan” los carros con placas metálica con sus números y letras, en donde se puede leer el nombre de esas empresas de venta de vehículos de todas marcas, tipo y modelo, desde carros deportivos hasta automóviles de lujo. Mientras las autoridades no actúen, los delincuentes seguirán introduciendo al país estas unidades, que sus propietarios las usan hasta que se acaban, terminando su vida útil en las aceras de las calles, como una basura más.

Estacionamientos de los grandes supermercados se encuentran en malas condiciones

Los estacionamientos de algunas grandes empresas de supermercados y comercios, se encuentran en mal estado físico, dándole mal aspecto la ciudad capital, entre ellos, de las franquicias Wal-Mart y SAM, en donde de plano no se puede transitar por el más estado del pavimento. Asimismo, algunas tiendas Ley, entre otras, la que se encuentra en el área del Vado del Río. Así cómo las autoridades municipales le están metiendo muchas ganas a la pavimentación de los bulevares y calles, también los empresarios deben de hacer lo mismo con esos espacios privados.

Los funcionarios de gobierno, ni los políticos, visitan los super mercados, pero los invito a que se echen una vuelta por los grandes comercios franquicias ubicados en el Vado del Río, para que se den cuenta ellos mismos, en las condiciones en que se encuentras los estacionamientos. En lo personal, nunca he visto un funcionario de gobierno, o un político comprando en un super.

Prefieren enviar a alguna persona de sus confianzas pagadas por el pueblo para que les compren el mandado. Por eso nunca se dan cuenta cuando suben de precios de los productos básicos.

Continúa la “ola roja” en Sonora; Cajeme a diario registra muertes violentas

Continúa la “ola roja” en Sonora, siendo el municipio de Cajeme en donde se han registrado más muertes violentas. De hecho, en la mayoría de los municipios se han incrementados los crímenes, entre ellos Hermosillo, aunque las autoridades policiacas digan todo lo contario. Sí, en comparación a otras entidades del país, Sonora es un estado tranquilo.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.