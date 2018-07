Tropieza de nuevo el Tri Sub-21

El Tri varonil agoniza en los Juegos Centroamericanos.

La escuadra mexicana no supo imponer condiciones y esta noche perdió ante El Salvador por 1-0, para ubicarse en el último lugar del Grupo B, con cero puntos, dándole además a Venezuela la clasificación para las Semifinales.

El equipo nacional requiere de un milagro para poder avanzar a la siguiente fase, pues tendría que vencer por goleada a la selección de Haití, y esperar que los salvadoreños no le saquen un empate a Venezuela.

Luego de un primer tiempo cerrado, donde ambas escuadras se dedicaron a nulificarse, el gol no llegó.

Los dirigidos por Marco Antonio Ruiz no pudieron romper la muralla que puso el conjunto salvadoreño, que se dedicó a complicarlos.

La noche se le vino encima a los mexicanos, que al 49′ sufrieron la expulsión del portero Abraham Isaí Romero, quien derribó a un rival, tras un descuido de la zaga nacional.

El Salvador aprovechó la superioridad numérica y al 74′, encontró el gol de la victoria a través de los botines de Marvin Márquez, quien hizo el único tanto de la noche.

Por más que el Tri peleó para rescatar la igualada, el milagro no llegó y ahora se jugará su suerte en el último encuentro, donde tiene que ganar por una diferencia de tres goles, y esperando que El Salvador no sume.