Repuntan homicidios en un 15%

Los homicidios dolosos siguen al alza en México y el primer semestre de 2018 cerró con un nuevo máximo histórico.

Estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) indican que entre enero y junio se iniciaron 13 mil 738 carpetas de investigación por ese delito.

Es la cifra más alta para un periodo idéntico por lo menos desde 1997, cuando el SESNSP comenzó a sistematizar la incidencia delictiva nacional.

El número de asesinatos intencionales fue además 15 por ciento mayor al registrado durante el mismo periodo de 2017, que sumó 11 mil 940.

Este año se cometieron 76 homicidios dolosos más cada día durante el primer semestre, 10 casos más que el promedio diario que hubo entre enero y junio de 2017.

Carlos Mendoza, experto en temas de seguridad y justicia, consideró que los récords históricos de violencia evidencian el fracaso de la estrategia en la materia del Gobierno federal.

“Lo que reflejan estos resultados es simple y sencillamente una gran irresponsabilidad por parte de la Administración saliente, además de un absoluto fracaso, un gran fracaso”, sentenció el también consultor.

“Se tomaron decisiones a partir de una experiencia de la Administración pasada y no de una racionalidad administrativa y criminológica, entonces bajo esa óptica prevaleció el criterio político y el criterio electoral antes que el criterio del beneficio para las personas”.

Apenas el 17 de julio, el presidente Enrique Peña Nieto admitió que a pesar a los esfuerzos de todos los cuerpos de seguridad, los resultados del combate contra el crimen están lejos de ser satisfactorios.

No obstante, el Primer Mandatario confió que el Estado será capaz de restablecer el tejido social y contener a los grupos delictivos, los cuales, dijo, se han puesto por encima de la ley en algunas regiones.

La violencia repuntó a tal grado que cada mes de 2018 superó las dos mil carpetas de investigación por homicidio doloso, situación también inédita en la historia del País.

El año pasado, por ejemplo, sólo dos meses superaron esa cifra (mayo y junio); lo mismo sucedió en 2011, durante el periodo más sangriento de la llamada guerra contra el narcotráfico.

En junio, las fiscalías y procuradurías estatales reportaron dos mil 294 indagatorias por homicidio doloso, cifra 9.4 por ciento menor a la de mayo, aunque 4.7 por ciento mayor a la del mismo mes de 2017.

“No solamente es cómo cierra, sino cómo puede empezar, porque hubo un debilitamiento tremendo de las instituciones policiales, no solamente federal, que dejó de tener un proceso de consolidación, sino las estatales y las municipales.

“Fueron olvidadas, se dejó de hacer un seguimiento, un monitoreo a su evolución para consolidar sus capacidades administrativas y operativas, eso lo estamos pagando y lo vamos a pagar al inicio de la nueva administración”, abundó el académico.

El 19 de julio se dio a conocer que el número de homicidios dolosos está en su pico más alto, a pesar de que el despliegue militar para contener la violencia rompió récord en el sexenio.