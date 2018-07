Expulsan a concursante de La Academia tras discutir con Horacio Villalobos

Monserrat Torales debió pensarlo más de dos veces cuando convocó a una votación en redes sociales para que Horacio Villalobos abandonara su puesto como juez en La Academia…

La nacida en Durango fue la primera expulsada del reality musical de TV Azteca al no convencer al jurado con su canto; sin embargo, su presencia no pasó desapercibida ya que antes peleó con el titular de Farándula 40.

“Vi cómo convocaste en un ejercicio de democracia, a una votación para sacarme. ¿Qué pretendías?.. Una votación, ¿por qué no hablaste con el productor?.. Las cosas no funcionan así… Un artista debe estar hecho para aguantar las críticas”, reclamo Villalobos a “Mon”.

“¿Te manejas de esa manera? ¿Cómo quieres quedar en la memoria de este reality? ¿Cómo una mujer que canta y tiene la piel gruesa o como una persona conflictiva?”, agregó a lo que la concursante dijo estar dispuesta a aprender y crecer.

“Simplemente no estoy de acuerdo en que se nos califique de esa manera y nos más objetiva”, replicó la cantante; sin embargo, Horacio no le cedió la palabra y sin dejarla hablar terminó por humillarla: “La diferencia entre tú y yo es que a mí me contrataron y tú hiciste casting”.

Fuente: SDP noticias