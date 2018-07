Buscará López Obrador acabar con la migración de indocumentados mexicanos a EU

El próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, solicitará al Congreso, luego de tomar posesión del cargo, recursos para acabar con el problema de la migración e inseguridad en la frontera. De esos dineros, no dijo cuánto pedirá, el 75 por ciento será para financiar proyectos productivos que permitan crear empleo y combatir la pobreza. Otro 25 por ciento, lo destinará para el control fronterizo y seguridad. Me parece bien la iniciativa de AMLO.

En la columna del lunes comentaba que cómo la hacían los delincuentes para obtener tantas armas de todo tipo y calibre, cuando supuestamente están muy vigilados los cruces fronterizos. Esta medida que tomará López Obrador me parece buena, así se reducirá la violencia en los estados colindantes con EU. También hace falta que le peguen “una sacudida” a las dependencias federales para eliminar la corrupción de los agentes de la PJF, Aduana, Migración y otros.

Lo mismo se debe de hacer en los cuerpos policiacos de Sonora, tanto en las corporaciones estatales y municipales, a ver si así, disminuye la delincuencia. Tengo 43 años y medio de reportero y nunca he sabido de una policía honesta. Creía que era mala fama, pero resulta que es cierto. En una ocasión, no hace mucho tiempo, me detuvo una agente (mujer) y me pidió dinero porque supuestamente me había pasado un alto en Villa de Seri. Por supuesto que lo negué.

Después me ordenó que me estacionara frente a la Casa de la Cultura rumbo a un lugar en donde hace algunos años se encontraba el Pentatlón Universitario y, en ese lugar, me la hizo “de tos” y quería 200 pesos. ¿Saben qué?, la apoyé con 200 pesos, porque sé que los agentes de policías no ganan lo suficiente, además, traía dinero y a lo mejor le hacía más falta a ella. No me estoy quejando, solo comprobé que todavía existe la corrupción en los cuerpos policiacos locales.

Señala Secretaría de Salud importancia de medidas higiénicas en alimentos

Con el aumento de la temperatura se eleva el riesgo de padecer enfermedades diarreicas, por lo que es importante mantener las medidas higiénicas al preparar y consumir los alimentos, señaló Gerardo Álvarez Hernández, Director General de Promoción a la Salud y Prevención de Enfermedades. Dijo que este tipo de enfermedades son la segunda causa de atención en las unidades médicas del sector salud, que pueden ser provocadas por diversos microorganismos, como bacterias, virus o parásitos.

La diarrea es una defensa del organismo ante la enfermedad producida por un agente agresor, explicó, que produce evacuaciones líquidas en un número mayor al patrón habitual, en general más de tres en 24 horas. “Otros factores que favorecen el desarrollo de la enfermedad son la desnutrición, bajo peso al nacimiento, esquema de vacunación incompleto, deficiencia de Vitamina A y contaminación fecal de agua y alimentos”, señaló.

Las recomendaciones para evitarlas, son: lavarse las manos antes de comer y al momento de preparar los alimentos, desinfectar frutas y verduras, cocer muy bien los alimentos y no consumir productos marinos crudos. También es recomendable hervir el agua, clorarla o desinfectarla, no comer alimentos en la calle y lavarse las manos después de ir al baño. Agregó que en el transcurso de la diarrea se recomienda no automedicarse; ingerir abundantes líquidos para evitar deshidratación, sobre todo suero oral; y acudir con el médico.

“Durante la diarrea se recomienda también evitar los jugos de fruta, ya que la fructosa y el sorbitol pueden atraer agua al intestino y puede producirla, evitar la leche y los helados en personas intolerantes a la lactosa y evitar el café, ya que a algunas personas toman varias tazas de café al día puede provocarle este malestar”, comentó.

Por otra parte, apuntó, los manipuladores de alimentos deben mantener las uñas cortas y limpias, no utilizar anillos mientras se cocina, lavar bien las frutas y verduras, evitar el uso de alimentos vencidos o de dudosa calidad y protegerlos de moscas y cucarachas.

Hermosillo arde; 47 grados centígrados a la sombra

En estos momentos, 15:00 horas del lunes, la ciudad de Hermosillo registra una temperatura de 47 grados centígrados a la sombra, imagínese usted “al santo llano”? Hay que cuidarnos y protegernos bien de los rayos solares, cuidar a los niños y a las personas de la tercera edad, porque este calor y el quemante astro rey, no tienen compasión para los hermosillenses. Hay que tomar mucha agua y, si no hay, pues no modo, tomar cheve helada. Todo sea por la salud.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.