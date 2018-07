Cae en Monterey político de Guatemala

Luis Armando Rabbé fue trasladado de la capital regiomontana a la Ciudad de México para ser puesto a disposición del juez del Reclusorio Sur

La Agencia de Investigación Criminal de la PGR y la Interpol México detuvieron en Monterrey, Nuevo León, a Luis Armando Rabbé, ex presidente del Congreso de Guatemala, reclamado en extradición por los delitos de abuso de autoridad y peculado.

El político y empresario centroamericano fue asegurado con base en una orden de detención provisional con fines de extradición librada por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur, en la Ciudad de México.

“Luis Armando ‘R’ fue detenido sin uso de la violencia ni afectación a terceros, con respeto en todo momento a sus derechos humanos”, dijo la PGR en un comunicado.

Rabbé contaba con una ficha roja que fue emitida por la sede central de la Interpol en Lyon, Francia, a solicitud de la Oficina Central Nacional de dicha organización internacional en Guatemala, desde noviembre de 2016.

Esa notificación de búsqueda fue girada con base en una orden de captura del Juzgado Primero de Primera Instancia Penal de Mayor Riesgo Grupo “A” de Guatemala, para ser procesado por los delitos referidos.

Rabbé fue trasladado de la capital regiomontana a la Ciudad de México para ser puesto a disposición del juez del Reclusorio Sur que ordenó su detención provisional.

Los delitos que le imputan no merecen la prisión preventiva de oficio en México, por lo que podría llevar su juicio de extradición en libertad, como en el pasado sucedió con Alfonso Portillo, ex presidente de Guatemala.

El ahora extraditable fue presidente del Poder Legislativo guatemalteco entre el 14 de enero de 2015 y el 14 de enero de 2016, periodo en el que presuntamente se vio involucrado en un escándalo de desvíos a través de contrataciones de “aviadores”.

Según los antecedentes, este caso que es conocido en Guatemala como “Plazas Fantasma”, podría involucrar desvíos equivalentes a 148 millones de dólares en pagos a plazas en el Congreso.

Las supuestas ilegalidades incluían la creación de decenas de plazas para la presidencia y vicepresidencia del Legislativo, salarios altos para las nuevas plazas y contratación de personas que nunca se presentaron a trabajar.

Las autoridades federales estiman que Rabbé llevaba más de un año viviendo en México, aunque no se ha precisado si todo ese tiempo residió en Monterrey.