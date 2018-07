Intenta agresión El Mijis, diputado electo en San Luis Potosí

A través de sus redes sociales dijo que desconocidos lo golpearon con un vehículo para obligarlo a chocar

Pedro Carrizales, conocido popularmente como “El Mijis”, diputado electo el octavo distrito de San Luis Potosí y quien llamó la atención de los ciudadanos por tener un pasado como pandillero, denunció en sus redes sociales que este fin de semana fue víctima de un atentado.

“El Mijis” informó que mientras circulaba por el Río Santiago en la capital de San Luis Potosí, un vehículo se le emparejó e intentaron hacer que se saliera del camino.

Hace un par de horas sufrí un atentado, iba circulando por el Río Santiago cuando un automóvil se me empareja y los ocupantes me empiezan a gritar palabras altisonantes”, comentó.

Dijo que ante esta amenaza aceleró para poder perderlos de vista, “ellos me avientan el carro para hacerme chocar, lo cual no pudieron pues me subí por el puente de Eje Vial para llegar afuera de la Procuraduría de San Luis y ya no me siguieron”.

Desde la campaña política, “El Mijis” solicitó protección al Estado tras haber sido víctima de por lo menos dos atentados, y desde entonces se hacía acompañar por cuatro escoltas.

La historia de “El Mijis”, diputado electo por la coalición Morena, PT y PES en San Luis Potosí, se viralizó en las redes sociales tras convertirse en el primer “diputado pandillero” en la historia política en México.