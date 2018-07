Inicia con éxito era de Alonso

Los Rayados comenzaron una nueva era al mando de Diego Alonso con un triunfo de 1-0 sobre los Tuzos de Pachuca, en Hidalgo.

El colombiano Avilés Hurtado disparó de zurda desde afuera del área para anotar, gracias en buena medida al error del portero Alfonso Blanco, quien atacó mal el balón que le llegó botando.

Ese tanto le dio los primeros tres puntos a un Monterrey que arranca el Apertura 2018 con un nuevo intento de terminar la sequía de títulos de Liga, la cual abarca desde diciembre del 2010.

La anotación de Hurtado fue al minuto 54, en un partido en el que ambos equipos siempre buscaron el arco rival, siendo más dominador e inteligente el Monterrey ante un Pachuca que se animó más en la segunda mitad.

Monterrey planteó un partido tratando de poseer el balón y atacar ordenado por las bandas, teniendo al ex Tuzo Rodolfo Pizarro como el generador, pero aún distante de lo que pudiera dar.

Aun así, él tuvo la primera de gol para Rayados al minuto 10 y generó llegadas arrastrando el balón por el centro y abriendo a las bandas ya sea para el mundialista Jesús Gallardo, por izquierda, o el ex de Pachuca, Jonathan Urretaviscaya, por derecha, con Avilés arriba de ellos.

Se vio a un Rayados participativo, con sacrificio de todos y buscando siempre tener el esférico para plasmar de a poco la idea que el uruguayo Alonso quiere para el equipo.

Pachuca tuvo su más cercana de gol al minuto 53 a través de Érick Gutiérrez, pero Marcelo Barovero supo contener el tiro cercano del Tuzo.

Al 75′ Leonel Vangioni cometió una mano dentro del área, pero no fue marcado el penal y al 83′, Barovero desvió un buen tiro del juvenil del Pachuca Antonio Figueroa.

Los Tuzos incrementaron su flujo ofensivo desde que Rayados les marcó el gol, pero les faltó claridad y Monterrey se plantó férreo en su zona defensiva.

La Pandilla visitará el próximo domingo al León y debutará en casa hasta el 4 de agosto recibiendo al Querétaro.