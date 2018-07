Impugna Morena multa ante Tribunal Federal

Horacio Duarte, representante electoral del Morena, detalló que, por ello, está fuera de proporción comparar este caso con el Pemexgate

La multa de 197 millones de pesos que se le impuso a Morena por operar de manera irregular el fideicomiso “Por los Demás”, ya está oficialmente en cancha del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Anoche, la representación del partido ante el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una impugnación en la que califica de ilegal dicha sanción y acusa al citado organismo de haber cometido irregularidades y haber actuado con sesgos políticos durante la investigación del caso.

En el recurso, Morena señaló que, en primer lugar, como determinó la propia autoridad electoral, no hay evidencia de que haya entrado dinero público al fideicomiso, ni de que los más de 78.8 millones de pesos recaudados hayan sido destinados a financiar campañas electorales.

Por lo tanto, resaltó el partido, el INE no tiene competencia para revisar este tema ni puede sancionar al partido, pues el fideicomiso es de carácter privado, constituido por particulares y no guarda ninguna relación jurídica con Morena.

Horacio Duarte, representante electoral del Morena, detalló que, por ello, está fuera de proporción comparar este caso con el Pemexgate, pues el propio Consejo General del Instituto declaró como infundado el supuesto uso de recursos públicos dentro del fideicomiso.

“Acudimos al Tribunal Electoral por ser la autoridad encargada de revisar los actos del INE, y estamos confiados en que nos darán la razón, ya que como lo hemos señalado, el fideicomiso es privado, formalmente Morena no tiene ninguna relación jurídica con él, por lo que es un tema en el que el INE no tendría competencia”, indicó Duarte.

En la impugnación, Morena también acusa que el INE rechazó, en sus pesquisas, indagar si a los damnificados por los sismos de septiembre sí les llegaron los recursos que fueron recaudados en el fideicomiso.

De acuerdo con el partido quejoso, hay actas bancarias que demuestran que el dinero llegó a más de 27 mil beneficiarios de distintas zonas afectadas por los movimientos telúricos.

“Los más de 27 mil beneficiarios del fideicomiso están ahí, la información obra en los expedientes, existen las actas de Banca Afirme con los datos que acreditan el destino de los recursos, pero que el INE no quiso investigar, y prefirió resolver el tema en menos de 3 meses”, apuntó Duarte.

El partido quejoso resaltó, asimismo, que la autoridad electoral no realizó ninguna solicitud de información formal a los integrantes del Comité Técnico fideicomiso, que son Julio Scherer, Pedro Miguel, Laura Esquivel, Austreberta Maldonado, Laura María de Jesús Rodríguez y Bernardo Bátiz.

“Queremos dejar muy claro que no existe ni existió un financiamiento paralelo, no hubo triangulaciones de dinero ni mucho menos un fraude”, afirmó.

A su vez, el representante morenista aseveró que esta sanción fue operada por un grupo de consejeros electorales afines al PRI, que incluso presionaron para que este caso saliera a la luz antes de la jornada electoral del primero de julio para dañar a Andrés Manuel López Obrador.

“No olvidemos que la queja fue presentada por el PRI, y que el grupo de consejeros afines a ese partido dentro del INE presionó para sacar el tema dos días antes de la elección en plena veda electoral para usarlo mediáticamente contra Andrés Manuel López Obrador”, recriminó.

“Y al encontrar resistencia por parte de otros consejeros para votarlo en esa fecha, lo filtraron a los medios antes incluso de que Morena y el propio Consejo General conocieran el proyecto”, agregó