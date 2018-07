Gretell Valdez emocionada por su próxima boda

La actriz, dijo que aunque no puede celebrar una ceremonia religiosa, entregará su ramo a la Virgen

La actriz Grettell Valdez abrió su corazón con el público que la ha seguido de manera incondicional a lo largo de su carrera artística.

“Como todos saben, me comprometí y me voy a casar. Estoy muy nerviosa, aunque déjenme decirles que ya tengo un poco de experiencia”, dijo entre risas.

Sin embargo, algo que llamó la atención en el transcurso del video es que le ganó el sentimiento cuando recordó parte de la relación que tuvo con el conductor de ‘Venga la alegría’ y padre de su hijo, Patricio Borghetti.

“Yo ya me casé una vez y no me puedo casar otra vez por la Iglesia. Estoy pensando en que tengamos una bendición llena de amor y magia. Lo que sí tengo claro es que soy católica y quiero ofrecerle el ramo a la Virgen”, expresó la actriz, quien recibió la propuesta en Japón.

Luego de tener los sentimientos a flor de piel, contó algo revelador, pues dejó entrever que en su relación pasada cometió errores que esta vez no los quiere repetir.

“En esta ocasión, quiero tener a la gente más querida y más cercana a mí. Quiero una boda llena de amor. No quiero invitar a gente por compromiso. A lo largo de estos años he aprendido que no debo quedar bien con la gente por compromiso”, finalizó.