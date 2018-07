Necesario un cambio de poderes tranquilo en Hermosillo; de mujer a mujer

Es necesario que se pongan de acuerdo los grupos integrantes de la entrega-recepción del ayuntamiento de Hermosillo, para que se acaben las grillas, que solo provocan dudas en la administración municipal. Mientras que al interior de la Comuna se dice que toda se encuentra bien para el cambio de poderes, los malos entendidos de dejan ver en las redes sociales y algunas columnas de medios. Será la primera vez en la historia de Hermosillo que una mujer le entregue el poder político a otra mujer. Angelina Muñoz Fernández se lo entregará a Célida López Cárdenas.

Esto ya es diferente a otros cambios de poderes, todo a causa de que en los últimos tres años se le ha dado más valor a la mujer, además, que las féminas ya se animaron y le entraron a la militancia política. En todos los ámbitos de la sociedad ya hay mujeres en los puestos directivos y su participación en los diferentes temas es importante. Esta apertura de la sociedad a la mujer será para bien de todos, más para las nuevas generaciones de mexicanos. Dentro de unos años, habrá más alcaldesas, gobernadoras y hasta la Presidencia de la República podría tener una mujer.

Por eso es importante que las mujeres les pongan el ejemplo a los hombres en los cambios de poderes. Son muy inteligentes y creo que todo va a salir bien. Conozco a Angelina y a Célida, dos mujeres talentosas y de carácter muy fuerte, pero son parte de sus personalidades. Son mujeres luchadoras, por eso se encuentran hoy en esos puestos tan importantes dentro de la sociedad. Célida se está rodeando de un buen equipo de colaboradores – mujeres y hombres-, eso es bueno. Hay que seguir pasa a paso los nuevos nombramientos del próximo gobierno municipal.

Hasta ahora no ha soltado nada con relación a los nuevos funcionarios de la próxima Administración municipal, lo que sí les adelanto que habrá puras caras nuevas y nos libraremos de las mismas “caritas” de siempre de los gobiernos del PAN y del PRI. Esto será en los próximos tres años, porque tanto el PRI como el PAN recargarán sus “pilas” para recuperar lo perdido. Lo que no se puede recuper es el tiempo y en un trienio podrían pasar muchas cosas, para bien o para mal de los hermosillenses. Así son todas las competencias, se gana y se pierde; las derrotas duelen.

Las pasadas elecciones del 01 de julio pasado, el PAN y el PRI perdieron la elección con dos buenos candidatos, Myrna Rea López (PAN) y Ernesto De Lucas Hopkins, pero ganó la candidata que obtuvo más votos y esta fue la represente del Movimiento de Reconstrucción Nacional (Morena), Célida López Cárdenas, una joven señora de apenas 38 años de edad, originaria de Puerto Peñasco, Sonora, que forma parte del equipo del próximo presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

¿Qué está fallando en los cuerpos policiacos de Sonora?

¿Qué es lo que está fallando en Sonora, en donde muchas personas andan armadas, y no con pistolas .22, sino con armas largas (metralletas) y las conocidas como “cuerno de chivo”? ¿Es fácil cruzar la frontera con ese tipo de armamento? No tengo idea de cómo miles de armas están en manos de la delincuencia organizada y de los vagos de barrios, porque me supongo que son “juguetes” muy caros. Cualquier asaltante callejero trae su cuerno de chivo y nadie se da cuenta.

Esto huele a corrupción, por lo que solo es cuestión de que las mismas autoridades investiguen quién o quienes están permitiendo el paso de ese armamento. Podrían ser los agentes federales – aduanas, migración, PF, entre otros), o estatales y locales en donde no existen las fuerzas federales, en los lugares desérticos en donde todavía existen cercos con alambres de púas. O, simplemente los dejan pasar a cambio de una buena propina.

Sabemos que Sonora es el estado menos violento de la frontera con Estados Unidos, por lo tanto, no hay que dejar que las cosas cambien, pero a como se están dando las cosas en el Sur del estado, principalmente en el Municipio de Cajeme, es momento de “parar oreja”, investigando a fondo la situación, como dicen las autoridades, “caiga quien caiga”. Este es un slogan muy utilizado por los jefes policiacos, pero todo queda en eso, en un slogan popular.

Peliculesca información de la policía estatal de Sonora

Oficiales de la base de la Policía Estatal de Seguridad Pública en Cajeme, repelieron agresión armada a la que fueron sujetos por presuntos delincuentes después de una persecución por varias calles de la ciudad.

Los hechos se suscitaron alrededor de las 01:44 horas cuando se activó el Código Rojo por el reporte de una persona lesionada con arma de fuego en la colonia Miravalle, donde se informaba de un vehículo Chevrolet Spark de color gris abordado por varias personas con arma de fuego, siendo estos los presuntos responsables.

Unidades de la PESP que se encontraban resguardando el área por fuera del Hospital General, donde se encontraba un lesionado por arma de fuego del cual la PESP fue primer respondiente, se percataron de un auto con las características mencionadas vía Código Rojo.

Las unidades 188 y 609 informaron que en las calles Elías Calles y Otancahui tenían a la vista el vehículo por lo cual le dieron seguimiento, realizando los a bordantes del Spark disparos a los oficiales por lo cual repelieron la agresión, dándole seguimiento por la Otancahui hacia el norte entre calles y callejones, en donde, de nueva cuenta disparos a los policías, impactándose la unidad 188 con guardas de contención de un lote de carros;

Los agresores intentaron bajarse del auto, percatándose de la presencia de la unidad 609 de la PESP la cual se encontraba prestando apoyo, en ese momento los presuntos arrojaron un objeto el cual fue resguardado por oficiales de la unidad 188, siendo un arma de fuego tipo fusil AK47. Y bla, bla, bla. Esta es la peliculesca información oficial de la policía estatal de Sonora.

Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso mañana, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.