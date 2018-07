Anticipan concluirá en noviembre renegociación de TLC

Gerardo Vázquez Falcón dijo que a la fcha se han cerrado nueve capítulos y faltan seis

Es probable que las negaciones del Tratado del Libre Comercio de América del Norte (Tlcan), se cierren en cuatro meses más, es decir en noviembre, señaló Gerardo Vázquez Falcón.

El presidente de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (Index) en Sonora explicó que actualmente se han cerrado nueve capítulos del Tlcan y aún hacen falta seis que se encuentran en ese proceso.

Detalló que esos seis apartados se encuentran en etapa de solución de controversias, reglamentación de origen, lo cual quiere decir que se enfilan a su lapso final de negociación.

Recordó que el Gobierno de la República y los empresarios mexicanos mantienen la postura de no firmar capítulos que no convengan a la empresa nacional, por lo que en ese sentido no hay cambios.

“Nosotros como empresarios vemos muy posible que en noviembre tengamos un Tratado de Libre Comercio trilateral, entre los países de América del Norte Estados Unidos, Canadá y México, resuelto”, apuntó.

Consideró que lo empresarios sonorenses deben mejorar las reglas de origen, incrementar el contenido a nivel nacional de las partes que manufactura para no depender del extranjero, lo cual no se ha desarrollado en la entidad.

Argumentó que Sonora solamente aporta servicios y material indirecto como equipo de protección personal, alimento, transporte, entre otras; pero hay otras que ni siquiera han sido exploradas.

Vázquez Falcón puntualizó que hace falta detonar la industria de construcción de partes de ensamblaje para las producciones industriales y así evitar la dependencia extranjera.