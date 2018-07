Las órdenes de las madres son para cumplirlas.

Así lo entendió un oso en California. El animal paseaba muy campante por un vecindario de Tahoe City y quiso subir al porche de una casa. Fue ahí cuando se acabó la paciencia de Brittany Christensen.

“No, no, no, no, lárgate de aquí”, gritó la madre. El oso se asustó, dio vuelta y se fue por donde vino. La mujer dio crédito a su voz de madre.

Christensen dijo a medios locales que ojalá sus hijos obedecieran de la misma manera.

