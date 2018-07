Grettell Valdez pide ayuda a sus seguidores para organizar su boda

Grettel Valdez nuevamente llegará al altar con su novio Leo, cosa que la tiene incrédula, pero muy feliz de que el amor llegara nuevamente a su vida. A través de su canal de YouTube la actriz subió un video en el que explica su sentir.

Confesó que muere de nervios, como si se tratara de la primera vez que se casa, dejando claro que lo único que quiere es un vestido de un diseñador mexicano. La actriz pidió sugerencias a sus fans de donde les gustaría que fuera su boda en la playa o en una hacienda.

También confesó que ya no me interesa quedar bien con la gente por compromiso, así que tendrá pocos invitados, pero serán las personas que más quiere y siempre están con ella.

“Les quiero llamar mis complices y mis hadas madrinas, necesito q me ayuden, no me esperaba esto tan rápido de verdad. El amor es así llega, y cuando llega atropella con todo, yo estoy muy agradecida con todo y on el universo, me llenan sus comentarios, los leí a todos”, expresó la actriz con emoción.

