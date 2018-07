Divide opiniones cobro por estacionamiento

Dany Ortega

Una vez que entró en vigor el cobro de 15 pesos por cuatro horas en el estacionamiento de Galerías Mall, a partir del 16 de julio, algunos hermosillenses se muestran a favor y otros expresan su inconformidad.

“Me parece fatal… dicen que los primeros 20 minutos son gratis y ni en la estacionada haces ese tiempo porque siempre está muy lleno; aquí siempre es complicado encontrar donde estacionarte”, manifestó María Luisa Hernández.

“A mí se me hace bien si va a tener el seguro contra daños, no se me hace muy caro ya que donde sea te cobran el mismo precio, pero por una hora y sin cubrir nada (de daños)”, señaló Norma Barrera.

“Está muy mal porque es muy caro, según hay una ley nacional que prohíbe el cobro de estacionamiento y ahora todas las plazas quieren hacer lo mismo, pero si prometen el seguro contra daños tendríamos que ver cuáles son los términos reales porque luego salen con que siempre no cubren tales daños”, comentó Pedro Flores.

Aunque el director General de la empresa Sonora Parking, encargada del cobro del estacionamiento, señaló que dicho monto garantiza un seguro para cubrir los daños por “cristalazos” o robo de vehículo por hasta 500 mil pesos y que cuentan con cámaras de vigilancia, los ciudadanos están promoviendo mediante redes sociales un boicot para no acudir al recinto por el cobro de aparcamiento.