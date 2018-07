Celebrará Alex Lora cambio en el País

Medio siglo le bastó a Alex Lora y su banda, El Tri, para convertirse en leyendas vivientes del rock nacional y, para celebrarlo, van a tirar la casa por la ventana con un magno concierto el 13 de octubre en el Palacio de los Deportes.

En 1968 Álex Lora comenzó a hacer música con Three Souls in My Mind, banda con la que se presentó en el polémico Festival Avándaro, en 1971, y desde sus primeros pasos hasta ahora, ha criticado al Gobierno con canciones como “Abuso de Autoridad”, “Enciende el Cerebro” o “Lágrima en la Lluvia”.

“Ya estamos preparando el concierto de aniversario que concuerda con los 50 años de los juegos olímpicos y de Tlatelolco.

“Pero, sobre todo, vamos a celebrar el momento de transición en el País, esto es algo histórico”, compartió Alex Lora durante la ceremonia del 95 aniversario luctuoso de Francisco Villa.

De manos de Agustín, Martín y Francisco Villa, descendientes del jefe de la Revolución Mexicana, el cantante fue galardonado con el reconocimiento El Mayor de los Dorados, premio que otorgan a aquellos mexicanos que defienden a México a través del arte, cultura y, en este caso, la música.

“Con mi trayectoria de 50 años de rocanrolear este es uno de los reconocimientos máximos que me han dado.

“Le agradezco públicamente a la familia Villa que me haya tomado en cuenta para este reconocimiento”, expresó Lora en la ceremonia que se llevó a cabo en el Monumento a la Revolución.

Acompañado de Celia García y otros integrantes de El Tri, como Lalo Toral y Óscar Zárate, el cantante le regaló a los presentes una versión a capella de “Las Piedras Rodantes” y agradeció a “la raza”, por estos 50 años de rock.

“Siempre me han criticado, censurado y satanizado y es precisamente lo que celebro, que a pesar de todo lo que he tenido que brincar para seguir adelante, aquí estoy tan fresco como una Barbie, que también cumpliendo 50 años”, comentó.

Sobre su próximo concierto, adelantó que se le unirán colegas músicos de España, Estados Unidos, Argentina y Perú y, para el evento, espera tener lista alguna canción que le rinda homenaje a los próceres de la Revolución.