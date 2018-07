Acusan a Fiscal por alza en extorsiones

A través de un video difundido en redes sociales, un grupo de personas encapuchadas -que se dicen empresarios y comerciantes de Villahermosa, Tabasco- se manifestó en contra de hechos delictivos y responsabilizó al Fiscal Antisecuestro Jesús Manuel Carrasco.

“Somos un grupo formado por empresarios y comerciantes cansados de tanto secuestro y extorsiones”, dijo una de las 13 personas que aparecen en el video vestidas completamente de negro y con armas en la mano.

“El mensaje de los empresarios generadores de empleos es: no más secuestros ni extorsiones, que gane dinero el que trabaje, no más cuotas o pago de piso, lucharemos contra quien atente contra la tranquilidad y la libertad laboral”.

En su comunicado, el hombre responsabilizó al Fiscal Antisecuestro por permitir y facilitar los medios para delinquir a Trinidad Álvarez de la Cruz Miranda, alias “El Pelón””, de la comunidad de Playas del Rosario.

“Hemos encontrado secuestro, extorsiones, robos, asesinatos e infinidad de abusos por parte de un grupo dirigido por “El Pelón” de Playas del Rosario, así como miembros activos de la Fiscalía de las diversas áreas antes mencionadas, lo cual mantiene al Estado de rodillas”, señaló.

“Esta situación no puede seguir así, vamos a terminar de una vez por todas con esa gente; regresaremos la tranquilidad a las ciudades, pueblos y comunidades del Estado”.

El encapuchado solicitó al gobernador Arturo Núñez y al mandatario electo Adán Augusto López una investigación a fondo de Carrasco.

“Al Gobierno le brindaremos nuestro respeto, que no intervengan en esta limpia de esas lacras, ustedes encárguense de correr a los policías y ministeriales que le ayudan a estos rateros y secuestradores, que nosotros nos encarguemos de los demás”, expresó.