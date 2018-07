Van por récord de mazapán más grande del mundo

El dulce de cacahuate pesó ocho mil 296.1 kilos y tuvo un diámetro de tres metros

Como parte de los criterios para que Guadalajara entre al Libro de Guinness Récord con el mazapán más grande del mundo, es que éste no se desperdicie.

“Para hacerlo válido (el récord) ya en sistema, es que no debe haber desperdicio de comida, no deba haber desperdicio de este mazapán, por lo cual se tiene que donar, regalar, repartir”, comentó Carlos Tapia, supervisor oficial del Guinness World Record a nivel Latinoamérica.

Desde temprano, cientos de personas acudieron a la Plaza Fundadores, donde ayer se elaboró el dulce que pesó 8 mil 296.1 kilos con un diámetro de 3 metros, para recibir, en una cajita de mazapán, un pedazo de éste.

La fila de personas rodeó por completo el Teatro Degollado, los visitantes entraban en grupos de 50 y previo a recibir su porción, aprendieron sobre la historia de este dulce.

El mazapán más grande del mundo también causó furor en las redes sociales; en Twitter, varios usuarios confesaron que planearon su día para ir a formarse y probar el dulce histórico.

“Planeé mi día en base a un mazapán gigante, amigos”, informó @fortuneelephxnt.

Otros, pedían que les mandaran un trozo hasta sus ciudades de residencia y unos más externaron sus fantasías.

“Me dan ganas de aventarme de espalda sobre de él y que se desmorone al compás de mi caída, mientras se escucha una rola de fondo de Kings Of Leon”, externó un usuario de la red social.

El mazapán se estará repartiendo entre la población desde ayer y hasta el domingo, en un horario de 11:00 a 20:00 horas y se esperan que asistan más de mil 400 personas, según pronósticos del empresario de Dulces de la Rosa, Enrique Michel Velasco