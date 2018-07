Televisa podría realizar telenovela lésbica

A fin de aumentar su audiencia, Televisa estaría pensando en incluir en su barra de programación una telenovela lésbica.

La empresa de San Ángel trabajaría en este proyecto junto a Univisión, por lo que habrían buscado a Silvia Navarro para el protagónico.

“Fíjate que me hablaron para hacer casting para el piloto, pero ya no se me dio, de hecho sé que ya se decidió que irá otra actriz, y de buena fuente sé que ya tie­nen a todo el elenco, es un pro­yecto padre”, dijo Silvia en exclusiva a Grupo Cantón.

Por supuesto, no quiso dar el nombre de la actriz que podría asumir el papel.

