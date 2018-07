El tiempo da la razón a “Presi” del STJE

Ya no ascenderán a “polis” por “palancas”

No tendrán pretextos usuarios de Aguah

Van de má$ a menos en Partido del MA$

El tiempo da la razón a “Presi” del STJE…Al que ahora si que el tiempo le dio la razón, es al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Francisco Gutiérrez, por como se adelantara a la propuesta que ahora planteara la próxima secretaria de Gobernación, la ex ministra de la Suprema Corte de Justicia, Olga Sánchez, de darle autonomía financiera a ese Poder Judicial. ¡Órale!

Así de visionario y de avanzada es que aflorara que se viera Gutiérrez Rodríguez, al trascender que desde el 2015 a nivel local propuso una iniciativa de reforma constitucional para que por Ley un porcentaje del Presupuesto de Egresos de cada Estado se destinara para garantizar la operación de esos órganos justicieros, y que así no se diera una suspicacia, de una supuesta dependencia por cuestiones de dinero.

Pero por si quedaran dudas al respecto, dan cuenta que en su momento hasta el diputado Javier Villarreal fungió como testigo de esa proposición el homónimo de Don Francisco o el “Presi” de ese órgano de justicia, pero simplemente se dejó en estambay, hasta ahora que la agarrara como bandera Sánchez Cordero, por lo que ante esa posible reformada federal, a querer y no, pero ahora sí tendrán que hacerlo.

Eso viene a confirmar que Gutiérrez Rodríguez ha sido de los magistrados titulares más vanguardistas en ese sentido, por como con mucho tiempo se adelantara a ese planteamiento, para que se les asigne una partida presupuestal de esas bolsas estatales, sin necesidad de tener que andar “tocando puertas”, y para prueba está que coincidiera con la que será la venidera operadora política del País. De ese pelo.

Y es tal la formalidad con la que dicen que el del STJE hiciera esa sugerencia, que ante el visto bueno que le dieran en un principio, incluso se avocaron a preparar la respectiva alternativa de reformitis a la Constitución Estatal, pero a la hora de la hora por alguna razón ya no le dieron pa´ delante, de ahí que Sonora perdiera la oportunidad de haber sido un ejemplo nacional en ese ámbito. ¡Ups!

No por nada es que el del Supremo Tribunal de Justicia del Estado ha seguido cosechando lo que ha sembrado en ese rubro, como lo hace constar el reciente reconocimiento con todas las de la Ley del que fuera objeto por parte de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam) y la Federación Estatal de Abogados (FAS), al ser calificado como de los mejores abogados.

Lo anterior por valorarse que en esa institución que encabeza ha habido un antes y un después, luego de que en septiembre del 2015 asumiera ese encargo, porque aparte de ser un reconocido litigante y magistrado, lo que ha hecho la diferencia es la forma en que se ha conducido, por distinguirle un perfil sencillo, sensible y cercano a la gente, por encima de lo frías y ceremoniosas que son la leyes. ¡Qué tal!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No ascenderán a “polis” por “palancas”…Y aunque suene por demás irónico, pero a los que por fin les están dando una seguridad en su actividad, es los elementos que integran los diferentes cuerpos policíacos, pues con la nueva forma de certificación policial que pusieran en práctica en Sonora, ya no habrá discrecionalidad ni “palancas” para definir los ascensos, premios y estímulos. De ese vuelo.

Toda vez que de acuerdo a lo anunciado por el Secretario de Seguridad Pública Estatal, Adolfo García Morales, con el cambio al nuevo Servicio Profesional de Carrera Policial (SPCP), que es resultado de lo acordado por el Consejo Nacional de Seguridad Pública, ahora estarán transparentando esos procesos, porque se basarán en los resultados de los agentes y no porque le caigan bien a los jefes. ¿Cómo la ven?

Al ser un modelo o instrumento normativo que certificará sus conocimientos en los Protocolos de Intervención de la Función Policial, lo que implicará también revisar y mantener vigentes los controles de confiabilidad de los uniformados, así como su profesionalización, lo cual los beneficiará en sus percepciones económicas, eso a partir de sus méritos, antigüedad y la calidad de su trabajo. Así el dato.

Con lo que estarán despolitizando a las Policías, por como antes ascendían a los que eran conocidos de los gobernantes en turno, y no a los que se fletaban en la chamba, por lo que ya tendrán estabilidad laboral, vía ese escalafón basado en la eficiencia para otorgar los rangos, como lo exhibe el primer evento llevado a cabo para entregar 40 constancias de grados a los de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP).

Y es que de aquí al 2019 para ser policía de cualquier nivel tendrán que estar certificados y tener registrado el certificado policial, es por eso que esperan que para diciembre ya estén todos avalados.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

No tendrán pretextos usuarios de Aguah…Vaya que ya habrá pretextos para cumplir con el pago del recibo del agua, por el nuevo módulo de cobranza y otros servicios que acaban de inaugurar los de Agua de Hermosillo (Aguah) en la colonia Las Praderas, mismo que está ubicado sobre el Camino del Seri, el cual inició operaciones el pasado martes, en un horario de 08:00 a 15:30 horas. Así el avance.

Ya que a partir de lo dicho por director Comercial de Agua de Hermosillo, Iván Cruz, con la apertura de esa sede ampliaron a diez oficinas comerciales su capacidad, cubriendo prácticamente todos los sectores de esta “Capirucha”, eso para la comodidad o el facilitarle las cosas a los usuarios al momento de realizar sus pagos a la Paramunicipal y que así que no haya excusas para estar al corriente con esa pagadera.

No obstante y que el funcionario acuático además reiterara, que también pueden realizar esas liquidaciones en las tiendas Oxxo, por de a cómo ya se reflejan inmediatamente en el sistema, para que no corran el riesgo de que se las “corten”, además de la alternativa que igual son los 15 cajeros automáticos localizados en todas las instalaciones de Aguah y en Palacio Municipal. Ni más ni menos.

Es por esa razón que los que ya no tendrán justificación para no estar al día en sus recibos, son los vecinos de complejos habitacionales de las mismas Praderas, así como los de San Ángel, Nacameri, Fovissste, Apache, La Verbena, paseo San Ángel, Soleil, Las placitas, Verona, Montecarlo, Villa Bonita, entre otras áreas aledañas, que ya podrán aprovechar el que se la pusieron más facilita o cerca.

Ante lo que concluyen que así ha estado el acierto en todos los sentidos del director General de ese organismo operador, Renato Valdez Ulloa, por como en lo que es la operatividad que ha tenido que ver con la distribución también han salido a flote y con un saldo a favor, de ahí el porque en el actual trienio las quejas fueran a menos, lo que es una muestra inequívoca de que han podido nivelar las aguas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Va de más a menos el Partido del MAS…Una vez pasada la elección del pasado 1 de julio, a los que sí que le queda aquello de que, ¡debut y despedida!, es a los del Partido Movimiento Alternativo Sonorense (MAS), cuyo cabecilla es el ex perredista de José Guadalupe Curiel, por como fueron de más a menos, luego de que no alcanzaran los votos suficientes para conservar su registro. ¡Pácatelas!

No en balde es que la que desde ya comenzó a tararearles Las Golondrinas, es la presidenta del Instituto Estatal Electoral, Guadalupe Taddei Zavala, al ventilar que no tardan en deliberar sobre lo que sería su inminente proceso de liquidación, como consecuencia de que no consiguieron el 3% de la votación requerida para mantenerse con vida política y seguir teniendo derecho a las prerrogativa$. Así el fracaso.

Luego entonces de confirmarse esa desaparición de los del MAS…de lo mismo, sí que se corroboraría que no duraron ni un suspiro o más allá de los primeros comicios, después de que contra viento y marea se constituyeran como un partidito de corte estatal, en lo que sería una prueba más de que la ciudadanía ya está harta de tantos de esos institutos partidistas hechos al vapor y según esto para medrar. ¡Palos!

Toda vez que el también identificado con el mote del “Lu…pillo” Curiel, estaba apelando a que se contabilizaran unas ochenta actas que no habían sido incluidas, tanto locales, como distritales, que todavía estaban por definir si entraban en ese conteo, porque era la esperanza que tenía, para ver si así les daban las cuentas y poder pasar “de panzazo”, lo cual se veía como querer tirarle pedradas al sol. ¡Glup!

Lo que hace presagiar que todo pinta para que a Curiel López y sus malas compañías les hubiera durado muy poco el gusto de haber logrado esa franquicia política, a pesar de la poca credibilidad con la que contaban, después de que en los tiempos en que dirigiera el PRD, hasta quisiera entregarlo al PAN, para apoyar la causa del entonces candidato a gobernador, Javier Gándara Magaña. De ese tamaño.

Correo electrónico: [email protected]