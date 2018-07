Revelan cita secreta de Aniston y Pitt en Londres

Mucho se ha especulado con que ambos habían retomado el diálogo tras sus respectivas separaciones

Cuando se conoció la ruptura entre Brad Pitt y Angelina Jolie, el nombre de Jennifer Aniston no tardó en convertirse en trending topic internacional, deseando los fans de su romance una reconciliación entre la que fue la pareja de moda en los 90.

Cuando Aniston anunció su ruptura con Justin Theroux ocurrió lo mismo con el nombre de la estrella de “Troya”. Ahora el de los dos vuelve a ocupar los titulares.

Mucho se ha especulado con que ambos habían retomado el diálogo tras sus respectivas separaciones, asegurando desde los medios internacionales de que había sido la actriz la encargada de dar el paso y que la relación fluye con total normalidad.

Pero los rumores cobran más fuerza que nunca después de que los portales ingleses asegurasen que Brad y Jennifer han tenido una cita, viéndose en Londres.

“Brad y Jen han estado en contacto esporádicamente a lo largo de los años, pero mucho más consistentemente desde que se separó de Justin”, informa la revista Grazia según fuentes cercanas a los artistas.

Aniston se encuentra en Londres grabando la comedia de Netflix Murder Mystery, y Brad Pitt para cumplir con el régimen de visitas establecido por un juez para que pueda estar al lado de sus hijos, aunque el actor se encuentra en continúo viaje porque está rodando con Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood”, pero es posible que en uno de los momentos en los que ambos han coincidido en la ciudad inglesa se hayan visto a escondidas. Por el momento, todavía no hay imágenes que confirmen la noticia con la que sueña el gran público.