Refuerzan vigilancia en UTH tras robo y vandalismo

Se apoderaron de proyectores, laptops, y vandalizaron los vidrios de las ventanas y puertas de tres edificios, así como de máquinas expendedoras de golosinas

A pesar de que la Universidad Tecnológica de Hermosillo (UTH) es una de las instituciones más benéficas para la sociedad, el pasado domingo sufrió de vandalismo y robo en sus instalaciones, por lo que se reforzó la vigilancia en el lugar.

El rector de la UTH, Adalberto Abdalá Calderón Trujillo, señaló que el robo consistió en proyectores y laptops, además de que fueron vandalizados tres edificios de la universidad.

Detalló que además, los delincuentes quebraron los vidrios de las ventanas, dañaron computadoras, rompieron la puerta de uno de los edificios, vaciaron los extintores en el interior de los auditorios, además de que dañaron dos máquinas expendedoras de golosinas.

“Solamente de una de las máquinas se llevaron el dinero, de las otras dos lo dejaron y sí, fueron cañones, fueron laptops, dos o tres computadoras quebradas, bastantes vidrios, inclusive la puerta principal de un edificio fue rota, parece ser que los vándalos se introdujeron por las ventanas”, expuso.

Afirmó que ya interpusieron la denuncia correspondiente y acudieron servicios periciales a levantar indicios que puedan servir para dar con el o los responsables, además de que están a la espera de que el abogado de la UTH está a la espera de que la policía de paso a la renuncia para ratificarla con un inventario.

“Es vandalismo, gente que no tiene más que hacer más que venir a hacer daño, de hecho los guardias no se dieron cuenta, se me hace raro, pero en fin; son pocos los guardias que tenemos en la noche, son cuatro para 18 edificios y la extensión de la universidad, definitivamente necesitamos reforzar la guardia y es lo que hicimos el siguiente día”, apuntó.

Señaló que hace alrededor de cuatro meses ya había ocurrido un acto vandálico donde quebraron un vidrio y se llevaron una laptop, la cual fue dejada en un bote de basura, pues los guardias se percataron del hecho y persiguieron al ladrón.

Puntualizó que periciales recabó huellas dactilares, las cuales servirán de pruebas, además de que al parecer las cámaras de seguridad captaron los hechos, por lo cual se dará seguimiento puntual al caso.