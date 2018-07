Inician Pumas con victoria de 2-0

No faltó mucho para que a Pumas le respondieran sus nuevos refuerzos Felipe Mora, Ignacio Malcorra y Carlos González, pues de la mano de ellos se llevaron sus primeros tres puntos de la temporada luego de vencer 2-0 a Veracruz, en el arranque del Apertura 2018.

El conjunto de David Patiño fue contundente y dio buenos destellos de juego de conjunto en su alentadora presentación en el Puerto, que fue redondeada con la primera anotación de Felipe Mora como futbolista del Club Universidad.

A pesar de que fueron los escualos los que intentaron de controlar el encuentro en los primeros minutos, Veracruz se topó con un sólido cuadro bajo auriazul, que cambió en su táctica en comparación del torneo pasado pues pasó de un 4-2-3-1 a un 4-4-2 con Mora y Carlos González en la delantera.

Precisamente fue el ex de Cruz Azul que generó la primera incursión peligrosa de los felinos, sirviendo a la llegada de Ignacio Malcorra cuyo fortísimo remate fue apenas desviado por Melitón Hernández al 23′.

Pero así como Mora, Carlos González no se quiso quedar atrás y estuvo a punto de abrir el marcador con un golazo, pues tras un despeje, bajó el balón con el pecho y en el mismo movimiento se puso de frente a la portería y, sin que la pelota cayera en el césped, le pegó de volea al marco rival pero su disparo se quedó en el travesaño al 30′.

Siete minutos después, llegó la recompensa gracias a Felipe, quien a pase de Malcorra, anotó de cabeza para para hacerse presente la tabla de goleadores desde la jornada 1 por primera vez en su paso por el futbol mexicano.

Veracruz reaccionó levemente tras el primer impacto felino, pero dejó espacios que fueron capitalizados por González, quien fue derribado dentro del área para que Pablo Barrera anotara en tiempo de compensación por primera vez desde su última operación de la rodilla el verano pasado.

El complemento, a pesar de la ventaja, fue de dominio auriazul que no buscó de forma incesante la portería rival.

Empatan Atlas y Gallos Blancos

El Atlas se presentó en el Apertura 2018 con un gris empate 0-0 frente a Gallos Blancos del Querétaro.

El primer tiempo pareció un ensayo más de pretemporada; faltó dinámica, precisión en los pases y contundencia. Las emociones de la primera parte fueron dos balones que se estrellaron en el travesaño por parte de Clifford Aboagye y Octavio Rivero.

En la segunda parte Juan Pablo Vigón -quien fue el capitán del equipo en su cumpleaños 27- también la estrelló en el poste tras una buena jugada con Brayan Garnica, pero fue el villano de la noche tras falla un penal al minuto 83 que hubiera significado el triunfo.

En tiempo añadido le anularon un gol a Jefferson Duque, luego de una falta cometida por Octavio Rivero sobre un defensa de Gallos.

La zona defensiva de los Zorros poco fue exigida, el equipo visitante no mostró poderío ofensivo, ni inquietó la portería de José Hernández.

De los refuerzos que llegaron al Atlas para este torneo destacaron Lorenzo Reyes y Omar González quienes cumplieron con su labor defensiva.

Para la Jornada 2 el Atlas visitará al América en el Estadio Azteca y el Querétaro recibirá al Pachuca en la Corregidora.