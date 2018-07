Ciudadanos “tomaron” las casetas de cobro de la carretera de “Cuatro Carriles” de Sonora

Grupos de personas supuestamente sin intereses políticos “tomaron” este viernes las casetas de cobro de la carretera de “Cuatro Carriles”, desde Navojoa hasta Hermosillo. Los manifestantes solo entregaban un volante en donde señalaban algunos artículos de la Constitución en donde se señala el libre tránsito de la rúa federal. Este fue un movimiento bien organizado, porque todos entregaban el mismo folleto. Sin embargo, no había ningún líder de los ya conocidos en la entidad.

No se sabe si este movimiento va en contra de las autoridades federales o estatales, pero si este “prende” a nivel nacional se verán afectadas algunas dependencias federales, como la secretaría de Comunicaciones y Transporte (SCT) y Capufe (Caminos y Puentes Federales). No se sabe si las manifestaciones seguirán este sábado y domingo. Lo bueno de estas protestas, es que los usuarios de la carretera federal no pagan en las casetas, ni los automóviles ni los camiones pesados.

Los gobiernos, federal, estatal y municipales, abusan mucho de los ciudadanos. Ayer estuve en la empresa paramunicipal Agua de Hermosillo, y una persona de clase humilde no podía pagar los recargos que cobra la dependencia. El recibo a pagar era de 150 pesos y le cobraban 280 pesos más de recargos. En lo personal, me vendieron un medidor en 600 pesos, que quedaron en cobrarlo en pagos, y al no pagar a tiempo, también tuve que pagar esa “multa”. Cobro injusto.

En el estado, para hacer un convenio de pago de las placas, se tienen que dejar como “prenda” los títulos de su casa, o la factura del vehículo. Esto de plano es un atraco, en donde no dejan ni respirar a las familias. Por este motivo la gente no paga, primero porque no tienen dinero y, segundo, no puede poner en riesgo su poquito patrimonio. Cada día el pueblo está más pobre y los políticos más ricos. Ahora, tenemos el caso del partido “Morena” con un fraude millonario.

Lo de Morena fue en la dirigencia del próximo presiente de México, Andrés Manuel López Obrador, que de esta forma empieza con el “pie izquierdo” su sexenio. El problema de México es el sistema político, no los partidos. Los que lleguen al poder harán los mismo, robar y robar. Los alcaldes, diputados federales y locales, senadores, gobernadores y, por supuesto, el presidente y su grupo de poder. La “mafia de poder”, como diría López Obrador al referirse al PAN y PRI.

Resurgen los baches en las calles de Hermosillo

Como casi siempre ocurre, los baches de Hermosillo resurgieron debido a las lloviznas que se han registrado en los últimos días, por lo que los hermosillenses ya volvieron a la realidad. Afortunadamente los principales bulevares y calles pavimentadas se encuentran en buenas condiciones físicas. Ahora es cuando más ganas le deben de meter al bacheo, porque la alcaldesa Angelina Muñoz Fernández se encuentra a escasos dos meses de entregar el poder.

Angelina debe de entregar un municipio lo mejor que se pueda, porque a ella se le cargará todo lo negativo de la administración municipal, porque el “Maloro” ya se fue y queda libre de culpa. Lo malo es que las lluvias continuarán a hasta mediados del mes de septiembre, fecha que termina la temporada de huracanes en el Océano Pacífico. Creo que será la primera vez que una alcaldesa le entregue el poder municipal a otra alcaldesa. Este cambio de poderes será histórico.

Decomiso histórico de cristal en Sonora

En acciones conjuntas contra el combate al narcotráfico y delincuencia que realiza la Policía Estatal de Seguridad Pública, PESP y elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) lograron el aseguramiento de 35 costales de rafia, los cuales contenían 765 contenedores de plástico y en su interior una sustancia con características de la droga conocida como cristal, dando un peso de 595 kilogramos aproximadamente.

El aseguramiento se llevó a cabo en las inmediaciones del Ejido Enrique Landa, perteneciente al municipio de San Ignacio Río Muerto, cuando el grupo operativo conjunto realizaba recorridos terrestres, encontrando la sustancia descrita.

La droga asegurada fue trasladada por elementos de la PESP y Ejercito Mexicano a la Procuraduría General de la República por ser la autoridad competente. Hasta aquí los comentarios de hoy, regreso el próximo lunes, con el favor de Dios. Recuerden: Dios nos regala 24 horas al día y nosotros decidimos qué hacer con ellas…No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy.