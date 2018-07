Concursantes de La Voz México tachan de grosera y odiosa a Lele Pons

Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons, parece no estar interesada en la gente que concursa para convertirse en la próxima estrella de La Voz México, reality del que es conductora.

De acuerdo con el Diario Basta, la venezolana no tiene el mínimo interés en convivir con los concursantes.

“Asistí a La Voz…México, desde el 2017, pero no pasé el filtro de audiciones, este año en el 2018 lo volví a intentar pasando todo el proceso de las famosas audiciones a ciegas hasta entrar al programa. Desgraciadamente ya salí y me llevo un mal sabor de boca porque la conductora Lele Pons, no es lo que yo esperaba. Ella desprecia a los participantes, no les da autógrafos ni se quiere tomar la foto con ninguno de ellos”, declaró Alexander Valvanera, participante de esta séptima temporada a transmitirse en octubre de este año.

“Es odiosa, a mí nunca me dio fotos ni autógrafos, trata mal a la gente. Dizque te presenta, pero por cordialidad te debe dar un abrazo o un saludo, pero nada, ni te desea suerte, a mi casi me dijo, ‘si quedas bien y si no pues también’. Hace ojos y tuerce la boca”, agregó.

La nueva temporada arrancará transmisiones el 14 de octubre, ¡No te la puedes perder!

Fuente: SDP noticias