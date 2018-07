Otra “de cal” para la Policía Municipal

Termina de arder Troya contra Alcalde

Le sigue chambeando la titular del Coves

Suman otro punto a favor Fiscalía Estatal

Otra “de cal” para la “Poli” Municipal…Los que vaya que han seguido con su buena racha, son los de la Policía Municipal de Hermosillo, cuyo Comisario General es Jorge Suilo, porque todavía está presente el logro que se apuntaran el pasado lunes, al rescatar a cuatro mujeres rehenes del Banorte Sendero, cuando ahora trascendió que bajó la percepción de inseguridad en esta Capital. De ese pelo.

Pues en base a los datos arrojados por la más reciente Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana que se aplicara, afloró que “Hornosío” se fue a la baja en ese rubro, al pasar del 74.8% al 71.1% en los últimos tres meses, es decir, 3.7% menos, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), lo que equivale a que de cada 10 hermosillenses, 7 se sienten inseguros. Así el avance.

En lo que sí que es una mejoría que habría que abonarle a Suilo Orozco y compañía, si se toma en cuenta que en comparación con el año pasado, en lo correspondiente a la medición de julio del 2017, está Ciudad del Sol registró un 81.8% de la población que se sentía que le daba “mello” el como estaba la situación de insegura, con lo que a querer y no, pero ya cambió la cosa, al no estar tan “píor”. ¿Qué no?

Con todo y que la gente manifiesta seguir teniendo “cus, cus” en lugares como los cajeros automáticos, sobre todo los bancarios; así como en el transporte público; y a la hora de andar en la calle, y lo que es durante la noche ni se diga, por ser cuando se registra la mayor incidencia delictiva, según esas últimas estadísticas que se dieran a conocer y que reflejan que la “Poli” hermosillense “ahí la lleva”. Así el dato.

Y más se refuerza esa impresión de sentirse salvaguardado por parte de “Juan Pueblo”, después del éxito obtenido por los elementos del Grupo de Operaciones Tácticas (GOT) de la corporación capitalina, al mando del oficial Gerardo Cárdenas, por como sometieran a un hampón de nombre Gibrán Alejandro, quien al pretender asaltar la citada sucursal de Banorte, secuestro a tres empleadas y una clienta. ¡Zaz!

Toda vez que después de agotar el diálogo y todas las alternativas para que el maleante se entregara y liberara a las raptadas, a las que tenía amenazadas con un cuchillo, los del GOT irrumpieron en ese banco, pero al verse enfrentados le dispararon en tres ocasiones, provocándole la muerte, pero saliendo ilesas a las que tenía cautivas, con lo que finalmente se cumpliera el objetivo principal. De ese tamaño.

Por cierto que también se confirmó que irónicamente el fallido ladrón fallecido resultó ser hermano de un agente policiaco, pero evidentemente con un perfil que es todo lo contrario, o al menos eso es lo que se supone, si se parte de que Gibrán, de 31 años, no pudo ser convencido ni por su propia madre y otro de sus consanguíneos, que igual fueran llevados al lugar de los hechos para que lo hicieran entrar en razón.

Y con relación a ese suceso llama la atención que esa institución bancaria allanada ahora esté siendo vigilada por una patrulla de la Municipal, la que dicen que estará en vigilia mientras sea necesario y en el horario en que atienden al público, que es de 08:30 a 16:00 horas, y que quiere pensarse que es en lo que esos banqueros contratan guardias privados, como hasta el cansancio se los han recomendando. ¿Será?

Termina de arder Troya contra Alcalde…Donde terminó de arder Troya, es la fracasada gestión del alcalde priísta de Empalme, Carlos Gómez Cota, por como ahora 300 empleados municipales paralizaron labores en protesta por la falta del pago de sus sueldos, pues hay a quienes les deben hasta 18 quincenas, por lo que a ese punto llegó esa crisis de ingobernabilidad que está afectando a la población.

Porque si bien desde hace más de un mes habían venido realizando manifestaciones por ese motivo, organizadas por burócratas de diferentes dependencias municipales, ante la insensibilidad mostrada por Gómez Cota, al no tener un acercamiento con los trabajadores, pero en esta ocasión ya prácticamente pararon todo el Ayuntamiento empálmense, al sólo quedarse en servicio policías y bomberos. ¡Ñácas!

Eso porque esta vez no sólo los empleados sindicalizados, sino que también los funcionarios y de confianza se unieron en ese paro, de ahí que la ciudadanía quedara sin los servicios público más básicos, tan es así que por el momento ni siquiera pueden morirse, por los panteoneros también haberse sumado, de ahí que estaban seis cuerpos en la funeraria en espera de ser sepultados, lo que está de no creerse.

A ese grado es que tocara fondo el trienio de Carlos Enrique, “El Kiriki”, por esa evidente falta de fondos, como consecuencia de su mala administración, pero pues no se le podían pedir peras al olmo, ya que de ser un simple lidercillo maquilador, que andaba con una mano por delante y otra por atrás, de golpe y porrazo llegó a esa municipalidad, que a la postre terminó quedándole grande. Así su nulidad.

Luego entonces y ante la urgencia de una posible intervención del Congreso del Estado, en rescate de la atención que debe prestársele a los ciudadanos, igual deberán aju$tarle cuenta$ al fiasco de “Presimun” que ha sido el perdido de Gómez, que ya a últimas fechas ni la cara ha dado, aunque eso sería lo de menos, porque lo que le reclaman son los depósitos, pa´ ya no seguir viviendo de fiado y prestado.

Le sigue chambeando la del Coves…Y mientras que la mayoría de la burocracia actualmente anda de “vagaciones” de verano, la que le ha seguido chambeando es la de la Comisión de Vivienda del Estado (Coves), Elly Sallard, y para prueba está el que ahora entregaran Unidades Básicas de Vivienda a habitantes del ejido La Victoria, para así bajarle al hacinamiento y que ya no vivan “hechos bolas”.

Así de “derecha la flecha” es que Sallard Hernández ha continuado con esas acciones de apoyo que están contempladas en el marco de la campaña contra la pobreza extrema y a iniciativa del Gobierno del Estado, en conjunto con la Federación y municipio, para ofrecerle un “cantón” digno a quienes habitan en estructuras de materiales frágiles y que les representan un latente riesgo. ¡Tómala!

Es por eso que a la hora de hacer un recuento Elia Sahara resaltara, que en los últimos seis meses el Coves ha asignado viviendas a 77 familias hermosillenses, que son de esas que viven a la buena de Dios y en unos auténticos jacales de cartón, con un beneficio directo para más de 400 personas de las zonas con más altos índices de marginación, con lo que sí que les han venido a cambiar la vida. ¡Qué tal!

Para mayores señas está el que una de esas nuevas beneficiadas fuera la señora, Dolores Guadalupe Velázquez, quien al dar su testimonio de agradecimiento narró que desde hace más se seis años que sobrevivía con cinco personas más en un simulacro de casita de madera y que a como podían pasaban las temporadas de lluvias, pero que ahora estarán protegidos en un techo seguro y con más espacio.

Casi por nada es que por medio de la titular del Coves le mandaran agradecer a la gobernadora, Claudia Pavlovich, esos programas asistenciales que son de los más valorados, por como les mejoran la calidad de vida, como con esas siete casas en las que invirtieran casi un millón de pesos, aunado a que a Elly sí que se le da eso de la atención asistencial, por como se le ha visto cumplir con esa misión. ¡Órale!

Suman otro punto a favor Fiscalía Estatal…Quienes sumaron otro punto a su favor, son los de la Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE), de la que es Fiscal Rodolfo Montes de Oca, por como ahora no sólo detuvieran, sino que además vincularan a proceso a un tal Juan Carlos “N.”, por el sonado caso en el que les disparara a dos jóvenes en un quinceañera, matando a uno de ellos. ¡Vóitelas!

El trágico hecho tuvo lugar la madrugada del pasado 1 de julio en la colonia Las Amapolas de esta desnaranjada ciudad, cuando el ahora asesino llegó al festejo y accionó un arma de fuego en contra del menor Germán Alonso “N.”, al que lesionó en el brazo izquierdo, y quien corrió para ponerse a salvo, pero al seguirlo se encontró con Sergio Rene “N.”, a quien sin mediar palabra le disparó para dejarlo mortalmente herido, de ahí que falleciera tras 17 días en agonía en el Hospital Infantil del Estado (HIES).

Es por lo que el imputado ya está siendo procesado por los delitos de homicidio calificado por ventaja en grado de tentativa y asesinato calificado por ventaja en agravio de las mencionadas víctimas, después de que el Juez Oral Penal considerara debidamente fundadas las pruebas que le presentara el Agente del Ministerio Público, de ahí que ordenara que se le mantuviera en prisión. ¡Pácatelas!

O séase que con esa celeridad es con la que han seguido actuando los operadores de Montes de Oca Mena, como lo denota el que una vez que el “MP” recibiera la respectiva denuncia, por oficio procedieron a abrir una carpeta de investigación y comenzaron con las averiguaciones correspondientes para dar con el responsable, a quien después de un cateo le hallaron un rifle, que es el que accionara. Ni más ni menos.

No en balde es que se diga, que ante las evidencias recabadas hasta ahora, el acusado podría alcanzar una pena máxima de hasta 50 años de prisión por la muerte de Sergio Rene, de 15 años de edad; y hasta 20 años por la tentativa de acabar con la vida de Germán Alonso, con todo que el primero ni la debía ni la temía, pero lamentablemente tuvo el infortunio de estar en el lugar y la hora equivocada.

