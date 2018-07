Impugna Partido Encuentro Social 15 mil casillas

Se pretende que se realice un registró de votos en las casillas impugnadas en el país, con lo que confían alcanzar la votación requerida para mantenerse como partido político

Luego de que el Partido Encuentro Social (PES) no alcanzara el tres por ciento de los votos totales a nivel nacional y el Instituto Nacional Electoral (INE) anunció que perderá su registro, impugnaron casillas para evitarlo.

El comisionado del PES en el Estado, Martín Preciado Bracamontes, señaló que impugnaron 15 mil casillas a nivel nacional para que haya un recuento de votos, los cuales piensan que les beneficiarán.

Manifestó que una vez hecho el recuento, el resultado que se obtendrá de esas casillas les beneficiará para alcanzar los votos necesarios para llegar al tres por ciento que pide el INE.

En el plano local, señaló que no tienen inconveniente en no contar con financiamiento estatal, pues han solicitado que desaparezcan las prerrogativas a los partidos.

“Eso no nos asusta porque realmente hemos estado pidiendo que no se otorgue financiamiento público a los partidos, entonces no nos asusta”, argumentó el comisionado.

Reiteró que no les espanta el no contar con las prerrogativas estatales, por lo que están enfocados solamente en mantener el registro ante el INE a nivel nacional y en dar resultados a la ciudadanía.

“Aquí en lo local lo único que pasaría es que no tendríamos las prerrogativas estatales, pero repito, eso no nos asusta y vamos a conservar el registro una vez hecho el recuento”, apuntó.